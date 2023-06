Mascherano entre la tristeza por la eliminación a no confirmar su continuidad

Tras la derrota con Nigeria, Javier Mascherano no esquivó a la prensa. A pesar del dolor por la temprana eliminación del Mundial Sub 20 en la cual el país es anfitrión, ‘El Jefecito’ enfrentó los micrófonos aceptando la caída y no confirmando su continuidad, porque cuando le consultaron si seguiría siendo el DT de la Albiceleste juvenil expresó: ‘Continuaré hasta que el Chiqui quiera’.

‘Sabíamos que si cometíamos algún error o descuido en defensa lo podíamos pagar, lamentablemente los dos descuidos que tuvimos terminan siendo los dos goles que nos penalizan demasiado, pero la verdad que el equipo lo intentó de todas maneras, por todos los medios. Nada que reprochar, los chicos dejaron todo, tuvimos muchas situaciones y no pudimos ser efectivos’, manifestó el técnico de la Selección.

Luego desdramatizó la eliminación: ‘El fútbol a veces te da y a veces te quita, hoy nos ha quitado y tenemos que felicitar a Nigeria por el pase’.

Luego Mascherano aseguró que, si bien merecieron la victoria y por consiguiente el pase a cuartos, los chicos tendrán que aprender a convivir con la derrota, puesto que es parte del fútbol, de la competencia. ‘Ellos tendrán que levantar la cabeza y seguir con sus clubes ahora, la vida sigue’.

Por último, ‘El Jefecito’ reflexionó. ‘Obviamente que quedar eliminados es triste y frustrante para todos, pero hay formas y formas de quedar eliminados, obviamente que no nos consuela haber jugado bien pero sí nos da tranquilidad, hicimos todo para llevarnos el partido, quizás los primeros 20 o 25 minutos nos costó pero sabíamos que nos iba a costar ante un rival que hacía persecuciones pero después con el correr de los minutos, cuando los chicos fueron agarrando confianza y ellos a bajar la intensidad, fuimos claros dominadores del primer tiempo y en el segundo fue prácticamente todo nuestro’