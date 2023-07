Menotti aseguró que Messi podría tranquilamente jugar el Mundial 2026

En una entrevista reciente el entrenador de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978, aseguró que Lionel Messi puede jugar tranquilamente el Mundial 2026 porque respetó su cuerpo, su salud durante toda su carrera en el fútbol. Césr Luis Menotti aseguró que ve al capitán de la Albiceleste bien desde lo físico, técnico y por su edad.

El Director General de Selecciones Nacionales de la AFA expresó en diálogo con Súper Deportivo Radio: ‘Físicamente, técnicamente y por edad, Messi puede jugar tranquilamente el próximo Mundial, porque es muy sano, entrena y se cuida mucho. Está impecable, no tuvo lesiones. Vivió el fútbol con mucho respeto hacia su salud. Si yo tendría 36 años y fuera Messi, sabes cómo juego hasta los 40’,

En la misma línea, agregó: ‘Después habrá que ver su estado de ánimo, por ahí quiere disfrutar un poco más su libertad, que uno se exige cuando se cansa, pero cuando dejas se sufre mucho. Ahora en Miami estará más tranquilo. Lo único que me interesa es verlo en un equipo que disfrute del fútbol’.

‘Messi, donde vaya, siempre tendrá libertad de acción, aunque no se gane el siempre juega bien. Nunca lo vi jugar ni regular. Es más fácil ser Messi que no ser Messi, no por todo lo que lo que lo rodea, sino por lo feliz de hacer lo que te gusta y hacerlo como lo hizo’, para luego añadir que le hubiese gustado que Leo vuelva a Barcelona para ser dirigido por Xavi.

‘Me hubiese gustado verlo de nuevo a Messi en el Barcelona, hubiese sido muy atractivo, ver a Xavi dirigiendo a Messi, que fueron compañeros. Las presiones del Barcelona son terribles, tampoco es fácil. Las exigencias son diferentes y seguramente él tendrá ganas de ser feliz con su familia’, sostuvo.

Para cerrar, recordó lo ocurrido en Qatar y dijo que el rosarino merecía conseguirlo: ‘Messi merecía un mundial. La alegría que transmite el éxito en el fútbol y de la manera que se consiguió, también fortifica todas las relaciones: la del barrio, la de la familia, la de tu vida. Teníamos todo para ser campeones del mundo. Tenía toda la fe del mundo. Había todas relaciones excelentes. Estaba todo bien hecho, después es fútbol. Hay sueños que se convierten en realidad y otros sueños que dan alegrías’.