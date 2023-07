Torneo de Verano: en la previa de la 2º fecha, dieron a conocer como se jugará la 3º

Tras el parate por las elecciones provinciales, el fútbol sanjuanino de primera retomará el ritmo con la disputa de la fecha 2º del naciente Torneo de Verano. Según había informado la Liga Sanjuanina de Fútbol, todos los partidos se jugarán el miércoles 5 de julio. Además, este martes dieron a conocer como se jugará la fecha 3º, que se jugará entre el sábado 8 y domingo 9 de julio.

Según la programación, el sábado juega el vigente campeón Colón Junior que recibirá a Aberastain. Mientras que el domingo, Día de la Independencia, se jugará el resto de los encuentros.

De esta manera, Unión recibirá a Recabarren, Villa Obrera a 9 de Julio, Atenas a Alianza, Rivadavia a Peñarol, López Peláez a San Lorenzo, Carpintería a Trinidad, Juventud Zondina a Del Bono.

Los otros dos partidos que no se disputarán del domingo serán Desamparados vs Juventud Unida y San Martín vs Marquesado. El primer partido porque todavía resta confirmarse cuando se jugaría, y el segundo porque está postergado.

Así se jugará la segunda fecha:

Miércoles 5 de julio

Juv. Unida vs. Juv. Zondina

Del Bono vs. Carpintería

Trinidad vs. López Peláez

San Lorenzo vs. Rivadavia

Peñarol vs. Atenas

Alianza vs. Colón Junior

Aberastain vs. San Martín

Marquesado vs. Villa Obrera

9 de Julio vs. Unión

Recabarren vs. Sp. Desamparados