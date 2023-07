Las fuertes declaraciones de Dani Alves ante la jueza: "Tenía una obsesión por proteger mi..."

El jugador de fútbol Dani Alves, lleva más de cinco meses en prisión preventiva por la presunta violación a una joven de 23 años en el baño de una discoteca de Barcelona, España. Ya que, según medios europeos, la jueza ve indicios de fuga, razón por la que mantiene al futbolista en la cárcel, que aún sostiene su inocencia. Y, esta semana, salió a la luz la declaración completa que hizo el brasileño ante la Justicia, en la que reconoció que mintió porque quiso proteger su matrimonio.

"No puedo ratificar mi primera declaración. Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo", indicó el jugador.

El medio español Código 10 fue quien dio a conocer el testimonio del exjugador del Barcelona. Él dijo a las autoridades judiciales, “Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones”, aseguró. Y, después, sumó:

“No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto”. Además, reconoció que mintió en su primera declaración por la “obsesión” de proteger su matrimonio.

Mas tarde, Alves relató sobre lo ocurrido la noche del pasado 31 de diciembre de 2022, lo siguiente: “Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”, indicó el jugador.

La declaración completa de Dani Alves ante la jueza

“Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me beso y empezó a quitarme los pantalones. Le ayudé a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación (sic). Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración (sic). Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción. Me salí al reservado. Y después salió ella. Supongo que enfadada por mi actitud. Yo fui siempre un cómplice de las ganas que tenía o de las ganas que yo, que yo tenía”.

El diálogo entre la fiscal y Dani Alves

Fiscal: - ¿Usted le refirió para ir al baño explicándole que iban a ir a un baño?

Dani Alves: -Yo le dije que ir al baño y trasladar todo lo que estábamos viviendo ahí, al baño. Simplemente eso. Y ella me dijo que sí.

Fiscal: -¿Y le dijo que era un baño?

Dani Alves: -Le dije literalmente que era un baño y ella me dijo que sí.

Fiscal: -E insisto en la herida a la rodilla.

Dani Alves: -No vi ninguna herida en ella.

Fiscal: -¿No es cierto que usted le diera unas bofetadas en la cara?

Dani Alves: -No, jamás.

Fiscal: -Ni la que pusiera contra el suelo?

Dani Alves: -Jamás.