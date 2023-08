Con San Lorenzo de Ullum como único líder, así se jugará la fecha 9º

La fecha 9 del Torneo de Verano del fútbol local se jugará los días viernes 25, domingo 27, y martes 29 de agosto. Según informó la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF), el puntero, San Lorenzo de Ullum, será el encargado de cerrar la fecha desde las 16 cuando reciba a Peñarol, mientras que por cuarta este mismo choque se jugará desde las 14.

En el arranque de la fecha, el viernes 25, pero desde las 21:30, se enfrentarán en Rawson, Trinidad vs Alianza, mientras que el encuentro de cuarta será a las 19. El domingo la continuidad será con el segundo en la tabla de posiciones. En el predio Emanuel Más, San Martín recibirá a Juventud Unida desde las 16, mientras que por cuarta el choque será a las 14.

El tercero, Sportivo Desamparados, visitará a Sportivo Rivadavia desde las 16, mientras que, por cuarta, este mismo cruce se jugará desde las 14.

El resto de los partidos que se jugarán desde las 16, serán Colón Junior vs Villa Obrera, Atenas vs Unión, López Peláez vs Recabarren, Carpintería vs Sportivo 9 de Julio, Juventud Zondina vs Marquesado y Del Bono vs Aberastain.