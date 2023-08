Dayana Sánchez, la boxeadora olímpica fue dada de alta

Luego de casi dos meses del incendio que puso en peligro su vida, la boxeadora olímpica Dayana Sánchez recibió el alta. Días atrás los médicos del Instituto del Quemado de Córdoba, la dejaron volver a casa de su hermana Leonela, donde paso a paso se recupera.

En diálogo con Noticiero Doce, Sánchez aseguró que el accidente doméstico fue “una prueba” y comentó que para ella “Dios tiene un propósito grande”, por eso pudo seguir viviendo. “No creo que sea como boxeadora, sino con volver con mis chicos”, expresó sobre sus alumnos de boxeo infantil.

También remarcó lo importantes, que son para ella sus alumnos. “Tengo un equipo grande, recreativo y competitivo. Creo que eso me llevó a pelear por mi vida y me da fuerza para recuperarme y volver rápido con la banda”, señaló y aseguró que desde su lugar de profesora puede “hacer un mundo distinto”.

Mas adelante, indicó al periodista de qué manera despertó y cuales fueron sus primeras sensaciones en el lugar donde estaba internada. “Yo en coma me desperté y sentía que había vivido un montón, que había pasado todo agosto y los que me cuidaban me decían que no”, relató y sumó: “No lo podía creer”. “Fueron mis ganas más grandes de seguir viviendo, de seguir luchando, no quería darme por vencida”, indicó la boxeadora.

Además Dayana, sostuvo que “siempre hay que ir un paso a la vez y creo que eso pasó, fuimos de a poquito y la pelea fue bastante dura pero le dimos pelea como tenía que ser”, respondió al aire del noticiero cordobés.

La boxeadora sufrió graves quemaduras que le afectaron las vías respiratorias, luego de que una garrafa estallara en su casa. “Fue la pelea más dura de mi vida”, comentó a Noticiero Doce y afirmó que “pasó todo muy rápido”.

La deportista que en 2015 ganó la medalla de plata durante los Panamericanos de Toronto, asiste a curaciones y se encuentra haciendo tratamientos con kinesiólogos para recuperar su movilidad. “Estoy sanando de a poquito”, indicó.