A la espera de que el líder complete la fecha 9 , se conoció como se jugará la 10

Todavía no se completa la fecha 9 del Torneo de Verano de Fútbol de Primera A de San Juan, y ya se conoce como se disputarán los partidos por la fecha 10. Es que la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) dio a conocer el cronograma de partidos que comenzará el viernes 1 de septiembre, continuará el sábado 2 y el domingo 3 y tendrá su cierre recién el martes 5. Todo esto, cuando todavía el puntero no jugó por la novena fecha, ya que el martes San Lorenzo de Ullum recibirá a Peñarol desde las 16.

En una fecha 9 donde San Martín goleó y se ubicó junto al cuervo ullunero con 18 puntos, y con posibilidades de que San Lorenzo, de ganar o empatar pueda recuperar la punta en solead, la tabla se movió y ahora el segundo es Colón con 17 unidades, luego vienen Desamparados con 15, López Peláez que también goleó y suma 14, Del Bono con 13, Rivadavia con 12 y Unión con 12, en los principales puestos.

En tanto, en la fecha 10, los encargados de su apertura serán Unión y Rivadavia, que el viernes 1 de septiembre jugarán desde las 21:30 en Villa Krawse. Y la continuidad tendrá a Marquesados vs Del Bono jugando el sábado 2 desde las 16. Luego, el grueso de los encuentros será el domingo 3, donde a partir de las 16 se medirán Alianza vs San Lorenzo, Aberastain vs Trinidad, Sportivo 9 de Julio vs Juventud Zondina, Recabarren vs Carpintería, Sportivo Desamparados vs López Peláez.

Finalmente, la décima contienda de este Torneo de Verano 2023 se completará el martes 5 de septiembre con los encuentros que jueguen a las 16 San Martín vs Colón Junior en el Predio Emanuel Más, Juventud Unida vs Peñarol y Marquesado vs Rivadavia también desde las 16, pero con la particularidad de que se jugará sin público.

Otra de las particularidades de esta fecha 10, es que el encuentro que deben disputar Villa Obrera vs Atenas no ha sido confirmado todavía el horario, y si se jugará el sábado 2 o el domingo 3 de septiembre.