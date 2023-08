Tras los pasos de su papá: Thiago Messi jugará en las inferiores del Inter Miami

Thiago, uno de los hijos del astro del fútbol Lionel Messi, jugará en las inferiores del Inter Miami. La noticia fue dada por la página web oficial del club de Florida, en una lista de más de 150 chicos que integrarán las divisiones juveniles de la entidad. En cuanto al primogénito del diez argentino, se supo que integrará el plantel de la sub 12.

“Esperamos una gran temporada. Queremos dar una cálida bienvenida a nuestros jugadores competitivos, a sus dedicados padres y a nuestro trabajador personal”, expresa el comunicado firmado por el director de la Academia del Inter Miami.

Tras el desembarco de Lio y su familia en el club de las Garzas, la noticia de que su hijo comenzará a jugar al fútbol en el club dejó encantados a los seguidores del jugador argentino, que esperan ver en su hijo el mismo talento.

También se supo por las autoridades del club que, mientras que las Sub 13, 14, 15, 16 y Sub 17 de la Academia Inter Miami participarán en la liga MLS NEXT, la división de Thiago hará lo propio en la Florida Academy League. Además, entrenará en el Florida Blue Training Center, el mismo predio en donde practica su padre.

A pesar del estruendo por el desembarco en las inferiores del Inter, cabe recordar que no es la primera vez que el hermano de Mateo y Ciro compite a nivel de las divisiones formativas de un club. Ya que, cuando Messi jugaba en el Barcelona, Thiago dibujaba sus primeras gambetas en la Barça Escola para niños entre 6 y 8 años, una especie de etapa previa a las enseñanzas más específicas de la Masía, la prolífica cantera culé.