¿Sánchez podrá volver a jugar al fútbol?: un especialista respondió

El pasado 1 de agosto se produjo en la cancha de Argentinos una de las lesiones más graves que ha vivido el fútbol sudamericano. Se trata de la luxación completa de rodilla que sufrió Luciano Sánchez, por el pisotón de Marcelo. Si bien en redes sociales mucha gente ya decretaba el final de la carrera del futbolista, un especialista sanjuanino dio una mirada mucho más esperanzadora sobre su futuro.

Germán Vera, jefe de médicos del Club San Martín de San Juan, explicó claramente de qué trata esta lesión para que cualquier persona pueda entenderlo. Sumado a esto, aseguró que esta condición no quiere decir que de manera tajante Sánchez no pueda volver a pisar una cancha de manera profesional en toda su vida.

'No es algo que marque el final de su carrera, depende de la personalidad de cada uno y como va evolucionando. Hay jugadores que han sufrido múltiples lesiones en rodilla, primero en la derecha, después la izquierda, en el tobillo y así sucesivamente logrando volver. Lo que pasa es que esta lesión al ser tan abarcativa en cuanto a los ligamentos, puede dejar secuelas. No podemos apresurarnos a decir que no vuelve más, hay que darle tiempo y ver de acá a un año ver que pasa', expresó.

Cabe destacar que el futbolista de Argentinos tiene 29 años de edad, por lo que todavía le quedan varios años de carrera en plenitud física. Sumado a esto, es importante recordar que desde el propio club emitieron un comunicado asegurando que él estará entre 8 y 12 meses recuperándose de la mejor manera posible.

'Por la edad que tiene a Sánchez tranquilamente 5 o 6 años más de carrera futbolística le deben quedar. Esperemos que el cuerpo médico de Argentinos, que esta muy bien preparado, lo solucione. Creo que va a andar bien. En menos de 12 meses no creo que vaya a estar totalmente recuperado. Lo que puede ser ventajoso es que la lesión ligamentaria se pueda tratar con injerto cadavérico que eso es menos traumático para el paciente', detalló.

Esto consiste en la utilización de un tendón procedente de una persona fallecida, que ha donado sus órganos. De esta manera el tratamiento es mejor para el paciente, ya que no tendrían que recurrir a sacarle tejido de otro ligamento propio para lograr la recuperación. Sin embargo, la intervención es tan compleja y extensa que es muy probable que los profesionales deban hacerla en dos tramos.

'Este caso ha sido grave pero por suerte no hubo ninguna lesión neurovascular que es a lo que uno siempre le tiene miedo, ya que con semejante desplazamiento se pudieron haber comprometido los vasos y los nervios. Por lo que he podido ver, a priori la lesión está en el cruzado anterior y posterior. Habrá que hacer una evaluación del daño dentro de una semana o de 10 días, no hay apuro de operar ahora. Tienen que organizarse bien, probablemente lo tengan que operar en dos etapas', aseguró.

Sumado a esto Vera explicó que cuando hay una lesión tan traumática y se comprometen varios ligamentos, se genera mucha inflamación de la rodilla. Entonces las primeras 72 o 96 horas son muy importante porque se debe controlar muy bien al paciente en todo lo que tiene que ver con el dolor y el edema o la hinchazón.

En pocas palabras, esta luxación completa de rodilla no le puso punto y final a la carrera futbolística de Luciano Sánchez. Si él sigue al pie de la letra las indicaciones de los especialistas y la operación es exitosa, podría volver a pisar el Diego Armando Maradona en La Paternal más pronto de lo que muchos se imaginan.