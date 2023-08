Boca pide liberar el cupo de extranjeros, por el conflicto con Villa

El conflicto entre Boca Junior y el colombiano Sebastián Villa sigue sumando capítulos. El equipo argentino pidió este viernes a la FIFA y la AFA que le liberen un cupo de extranjeros mientras se mantenga el conflicto legal con el delantero, quien envió una carta documento al club para reclamar su libertad de acción. Esto, tras la determinación de marginarlo del plantel luego de su condena judicial por violencia de género.



Villa no se considera jugador de Boca, pese a tener contrato vigente, y así lo hizo saber con su presencia en un entrenamiento de Unión Deportiva Lanzarotte, un club de la tercera división de España que dirige el argentino Leonel Gancedo.



En este contexto, es que Boca hizo el pedido. Desde la dirigencia de Boca dijeron que están a la espera de que las federaciones le concedan ese permiso, que podría abrirles la posibilidad de contratar otro extranjero. Es que, con las llegadas de los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi en lugar de Óscar Romero y Jan Hurtado, Boca llegó a los seis lugares permitidos por AFA.



El resto son Luis Advíncula (Perú), Bruno Valdez (Paraguay), Miguel Merentiel (Uruguay) y el propio Villa, mientras que los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano no ocupan cupo por tener doble nacionalidad.



La dirigencia "xeneize", después de la condena a prisión condicional por haber sido culpable en primera instancia por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas contra su expareja Daniel Cortez, tomó la determinación de que el jugador no vuelva a ser convocado hasta tanto no se resolviera esa cuestión legal.