Fonseca, el napolitano que fichó River y que sueña con jugar para la Azurra

River cerró de manera inesperada un nuevo refuerzo en este mercado de pases, aunque pensando a futuro porque el uruguayo Nicolás Fonseca ya firmó y se sumará en diciembre. El futbolista de 24 años juega como volante central, nació en Italia y es hijo de Daniel, quien pasó por el Millonario en su etapa de jugador.

El mediocampista es el hijo mayor del exdelantero que vistió la camisetas de Nacional, tuvo un largo paso por la Serie A en Nápoli, Roma y Juventus, entre otros, y estuvo unos meses en Núñez entre 2001 y 2002. Además, jugó el Mundial de Italia 90 y ganó la Copa América con el seleccionado charrúa en 1995. Por esa extensa carrera de su papá es que Nicolás nació el 19 de octubre de 1998 en Nápoles.

Se crio en Europa porque luego de las breves estadía en el Millo y en el Bolso de nuevo, Daniel pegó la vuelta para cerrar su carrera en Italia. Allí comenzó a forjarse como futbolista. Empezó como enganche y lo fueron retrasando hasta pararlo de 5. Es por ese inicio que tenía como ídolo a Andrea Pirlo, quien compartió plantel con Daniel y llegó a conocerlo. Del fútbol uruguayo, hoy tiene como modelo a Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

Comenzó en las inferiores del Milan pero luego pasó a jugar en el Novara con el que debutó en Primera a fines de 2018 cuando el equipo militaba en la Serie C. Allí jugó 20 partidos y llegó a disputar la Copa Italia hasta que el fútbol se frenó en 2020 por la pandemia. A partir de ahí pasó más de un año y medio inactivo hasta que en octubre de 2021 pegó la vuelta a Sudamérica para jugar en River, aunque de Uruguay.

En el club estuvo un año pero sumó poco rodaje: solo disputó siete partidos, algunos por la Copa Sudamericana -fue parte del plantel que eliminó a Racing en fase de grupos-, por lo que decidió marcharse a Montevideo Wanderers a mediados de 2022 y allí sí se afianzó como el cinco titular. En total, jugó 35 partidos y anotó un tanto.

Por sus orígenes, supo estar interesado en representar a Italia, aunque no descarta hacerlo para Uruguay. "En el futuro, uno de mis sueños sería vestir la camiseta azul de la selección italiana. Pero, claro, Uruguay es una opción. Estoy muy orgulloso de mis orígenes sudamericanos. Mi padre era un campeón. En primer lugar, me gustaría convertirme en futbolista y ver a dónde puedo llegar", declaró cuando aún estaba en Europa.

Durante todos estos años, compartió gran parte de su vida con su hermano Matías, dos años más chico quien también es futbolista. Incluso, ambos forman parte del plantel de Wanderers. A diferencia de Nico, el otro hijo de Fonseca es delantero como su papá. Pasó por el Como, el club en el que se retiró Daniel, y luego terminó de hacer el camino formativo en Inter. Tuvo dos etapas a préstamo en Imolese y US Pergolettesse de la Serie C, pero en el Neroazzurro no pudo debutar y se fue libre a inicio de este año para compartir equipo con su hermano.

Mediocampista diestro, de buen pase, Fonseca es proyectado en River para ocupar una vacante que dejaría Enzo Pérez, quien tiene chances de marcharse del club a fin de año. En ese caso, Martín Demichelis contaría con Matías Kranevitter como principal opción, con Bruno Zuculini, quien todavía se está recuperando de una fractura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y el juvenil llegaría para pelear un lugar.