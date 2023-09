Le dio la mamadera a su hijo en la tribuna y fue nominado al premio The Best

Un hincha de Colón de Santa Fe fue nominado en los premios The Best 2023 por arropar a su hijo y darle la mamadera al compás de la hinchada en las tribunas. Según lo que informó Olé, el santafesino fue nominado a la categoría de "mejor hincha" en los premios The Best 2023. El hecho, que ocurrió en el choque del Sabalero contra Barracas Central, quedó grabado, se viralizó y llegó hasta las oficinas de la FIFA que decidieron incluirlo en la nómina junto a Fran Hurndall (Inglaterra) y Miguel Ángel (Colombia).

"Las cámaras de TV enfocaron a un hincha de Colón de Santa Fe que sostenía a su hijo mientras le daba el biberón durante el partido contra Barracas Central. La escena captó el deseo por transmitirle a su hijo el amor por los colores del club desde pequeño", escribió la organización en su sitio web oficial tras dar a conocer la terna de nominados.

Los otros nominados son Fran Hurdall, quien llevó la pelota desde Gold Coast a Sídney con el objetivo de servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte. Y, Miguel Ángel, un colombiano y fiel seguidor de Millonarios, que cumplió su última voluntad antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad: previo al partido con Alianza Petrolera, conoció al primer equipo.

La gente podrá votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir de este 14 de septiembre, ya que se anunciaron las listas de personas nominadas, en las que Lionel Messi y Julián Álvarez irán por el premio al mejor futbolista del año. La votación terminará el viernes 6 de octubre a medianoche.