El SEP se despegó completamente del doping positivo de Dotti en el Mundial

En las últimas horas se conoció la sorpresiva noticia del doping positivo de Juan Pablo Dotti, en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2023. El pedalero compitió en agosto en este torneo disputado en Glasgow, misma fecha en la que lo sometieron a esta prueba. Luego de que esta situación se publicara por parte de la UCI desde el SEP, equipo con el que esta mayormente identificado el ciclista, salieron a despegarse de esta situación asegurando que ya no tienen un vínculo contractual desde hace tiempo.

Fue en horas de la mañana, alrededor de las 10:00 de la presente jornada, cuando desde el Sindicato Empleados Públicos emitieron un comunicado oficial en sus redes sociales. En el mismo se referían a esta situación, aclarando que no van a dar declaraciones sobre este hecho a los medios de comunicación.

'Primero: se darán las explicaciones requeridas del caso, al órgano competente solicitante (UCI). Segundo: que el ciclista en cuestión no pertenecía al Equipo SEP SAN JUAN desde el mes de mayo del corriente año y que al momento de ocurrido el caso no existía ningún vínculo contractual ni de ninguna índole. Tercero: que no se realizarán declaraciones de ningún tipo a medios de comunicación respecto a este tema. Cuarto: se solicita a los medios de comunicación el respeto y la cautela que exige el caso', rezaba el escrito.

Es importante mencionar que lo que se afirma en el documento firmado por José Díaz es verídico y se sabía desde hace un tiempo. El propio Dotti había anunciado su incorporación al equipo de Gremios por el Deporte, donde el pasado fin de semana corrió en Chilecito junto a una figura como Laureano Rosas.