El flamante DT de Desamparados, a corazón abierto con Diario 13: 'Me siento sanjuanino'

Esta semana, luego de la salida de Luis Pallaroni del banco de suplentes, Sportivo Desamparados confirmó a su nuevo DT. Se trata de una cara conocida y que trae buenos recuerdos: Federico Acevedo. Un ex jugador que dejó una buena imagen en el club y que a pesar de haber nacido en Córdoba, aseguró a Diario 13 sentirse sanjuanino y amar realmente la provincia.

El flamante entrenador puyutano abrió su corazón con este medio, relatando cómo el destino lo cruzó con esta hermosa tierra y la convirtió en su nuevo hogar. Federico contó que llegó a San Juan en el año 2010, luego de que se frustrara una transferencia a un fútbol más exótico que le iba a permitir hacer una buena diferencia económica.

'Caigo más o menos de rebote porque yo estaba en Perú jugando, vuelvo de vacaciones a mi ciudad de Río Cuarto y me salió una oportunidad para irme a Tailandia. Desistí de la oportunidad que tenía en Perú y me fui por la de Tailandia. Decidí por esa y después se cayó sobre la obra. Se me había cerrado el libre de pases entonces quedé colgado, quedé sin club y lo único que podía conseguir mi representante era Unión de Villa Krause que en ese momento estaba jugando el Federal B con un gran equipo', recordó.

Su primera experiencia en el fútbol local fue en el 'Azul' de Rawson. Su estadía y la de su grupo familiar fue tan buena, que lo que parecía ser algo temporal o de paso, se extendió por otra temporada más. La seguridad y el cariño que le brindaron los sanjuaninos lo hicieron sentir tan cómodo que decidió permanecer más tiempo.

'Llegué a Unión por 6 meses parar después retomar lo que tenía, pero a mi y a mi familia nos gustó la provincia. Estábamos cómodos y decidimos renovar un año más. Estuve un año, me fui a Córdoba de vuelta, después volví a Unión y ahí pasé a Desamparados. Cuando me iba extrañaba muchísimo acá. Mis hijos también, ya habían hecho sus amigos entonces tuvimos que tomar esta decisión que no nos costó porque a nosotros nos encanta. Como digo siempre acá vivimos en Disney. La seguridad, la tranquilidad que nosotros vivimos acá no se vive en otra parte del país, aseguró.

Con el paso de los años San Juan se fue convirtiendo en su segunda casa y esto terminó de afirmarse cuando amplió su familia en este suelo. Federico y su mujer tuvieron dos hijos que oficialmente son sanjuaninos al nacer en este lugar, por lo que ya decidieron radicarse casi de manera permanente.

'Acá mis hijos se divierten y juegan en la vereda de la casa y no les pasa nada cosa que en otras provincias por ahí no teníamos. Lo vivo porque tengo familia, tengo mis hermanos afuera y la verdad es que viven con un miedo tremendo. Tengo dos hijos sanjuaninos, los más chicos, y nos sentimos sanjuaninos. La verdad que mi hermano, cuando hablamos por teléfono me gasta y me dice que soy sanjuanino por el acento que se me ha pegado', comentó

6 años después de su primer arribo al fútbol local, a Acevedo le surgió la oportunidad de vestir los colores de uno de los clubes más históricos. Se trataba de nada más ni nada menos que Sportivo Desamparados. En ese momento el goleador transitaba sus últimos años dentro de su carrera futbolística, los cuáles curiosamente estaban siendo los mejores a nivel de números. Si bien en ese momento él se encontraba en el Federal A, decidió bajar una categoría para afrontar el reto de volver a llevar al 'Víbora' a la tercer categoría más importante del fútbol argentino.

'Llegué al club en un momento parecido a este, donde Desamparado había bajado dos categorías en 10 meses. Había hecho dos intentos por querer ascender y no había podido. Yo estaba en otra categoría superior. El club tiene eso, que a todo el mundo le gustaría vestir esta camiseta. Decidí bajar de categoría, pero sabía que era un desafío que era de vida o muerte. Nos fue bien y me fue bien también en lo personal. Después jugué el Federal A donde volví a cumplir el objetivo que tenía el club, que era mantener la categoría. Después me tocó irme por la puerta grande que es por la misma puerta que me han recibido ahora', relató.

3 años después de su arribo al llamado 'Orgullo de San Juan', el delantero colgó los botines defendiendo los colores de Del Bono. A partir de ese momento comenzó otra importante etapa en su vida deportiva, con la que había soñado desde que era niño: comenzar a ejercer como director técnico de un club de fútbol.

'Ya había hecho el curso varios años antes de retirarme. De chico siempre era el técnico adentro de la cancha, en el potrero, en todos lados. Siempre me he dado cuenta de cosas que tenían que ver con la táctica para ganar un partido. Soy detallista y eso me ayudó cuando fui jugador. Los últimos años de mi carrera fueron los mejores, donde tuve más logros deportivos y personales también en cuanto a goles. El haber estudiado, abrirme la cabeza en cuanto a la táctica me ayudó muchísimo y lo puse a prueba con mis compañeros, relató.

Un momento clave en su formación fue la pandemia por el Covid 19. Esto lo obligó a quedarse mucho tiempo en su casa, haciendo muchísimas capacitaciones vía Zoom, como así también teniendo conferencias con profesionales en la materia. Esto le permitió no perder el tiempo y seguir aprendiendo todos los días a pesar de no poder salir de su hogar.

De esta manera fue como pudo llegar a conducir los destinos de dos conjuntos locales. En un primer momento en el Club Atlético Trinidad y luego en Colón Junior, su mejor experiencia hasta el momento sin lugar a dudas. En el 'Merengue' le tocó gritar campeón por primera vez en su rol como DT, teniendo la posibilidad de enfrentar a Desamparados, el club por el que fue contratado recientemente.

'Cuando estaba Pallaroni estuve dirigiendo en Colón Junior, done me tocó salir campeón. Soy un estudioso del rival y por ahí teníamos la posibilidad de ver porque se transmitían los partidos. Conozco a todos los jugadores del club, cómo jugaban y lo que realmente necesitan. Todo eso conozco, entonces ya tengo todo un mapa en la cabeza de lo que quiero hacer. Tengo una idea clara y ahora la tengo que transmitir y hacer que los jugadores la lleven a cabo', aseguró.

¿Qué es lo primero que hay que ajustar en el Víbora?

Acevedo sólo tuvo un entrenamiento con sus dirigidos hasta el momento y a pesar de ello ya tiene en claro que es lo principal. El DT opinó que lo prioritario es la parte mental del plantel, tratando de trabajar en la claridad de sus ideas a la hora de tomar decisiones dentro del campo de juego y también tratar de reducir la 'desesperación' que pueda existir tanto en los futbolistas como en la hinchada.

'Primero hay que ordenar un poco las ideas, la cabeza, bajar el nivel de ansiedad de la gente. Hay que hacerles entender que estamos en un pozo donde ya estuvo el club y salió. Tenemos que recordar cómo hicimos para salir de ese pozo y empezar a hacer lo mismo. Empezar a confiar, a creer en un proyecto que es casi netamente sanjuanino. Por ahí muchas veces se piensa que lo de afuera es lo mejor y la verdad que los resultados y el último tiempo ha marcado que no', expresó.

En ese sentido le pidió a todos los simpatizantes del club que los acompañen en todo momento: 'Ojalá el hincha pueda entender eso rápido y ponerse el overol, como digo yo, ellos en la tribuna, nosotros adentro, los dirigentes gestionando. Todos unidos para poder sacar de este momento a este gigante que la verdad no merece estar ahí', pidió el DT.

¿Cómo se van a manejar con los refuerzos que lleguen al club?

Otro aspecto sumamente importante del que se deberá hacer cargo el cordobés, son las incorporaciones que haga la institución. En ese sentido manifestó que todavía tanto él como su equipo de trabajo están estudiando la situación de cada futbolista, ya que todavía tiene que considerar qué jugadores serán tenidos en cuenta y cuáles deberán buscar otros destinos.

'Recién el miércoles tuvimos la primera práctica, estamos en evaluación. Han vuelto jugadores que estaban afuera a préstamo y vuelven a buscar una oportunidad de sumarse al proyecto. Va a ser duro pero el resultado final va a ser lindo. En este momento necesito no equivocarme con los jugadores, ser muy preciso no sólo por el objetivo sino por la parte económica. Los clubes y el país están pasando un momento muy duro. Va a ser un año muy complicado por lo económico y además en lo deportivo estamos ahí abajo pero bueno, el club tiene una historia y una mística que seguro nos va a hacer salir', señaló.

El mensaje de Federico Acevedo para toda la hinchada

Por último, el flamante DT puyutano se dirigió directamente a los hinchas del histórico club sanjuanino y les pidió que se conviertan en un jugador más esta temporada. Que se involucren seriamente en este nuevo campeonato para conseguir los mejores resultados, ya que su apoyo es muy importante cuando se atraviesa una realidad tan complicada como la que vive el club.

'Entiendo su estado de ánimo, por ahí el hincha de Desamparados no se banca ni que empatemos un partido, pero hay que tragar saliva y aceptar la actualidad que tiene el club por ahora, no conformarse con eso, pero tratar de alentar que es lo que ellos saben hacer muy bien. Cuando están todos en la misma sintonía, lo digo porque lo viví, se siente desde adentro y el equipo se empieza a contagiar, así se transforma en un equipo imparable que le pasa por arriba a todos. Ellos se convierten en el jugador número 12 que lo necesitamos más que nunca', sentenció.