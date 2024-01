Negociando con mamá: Kylian Mbappé renueva su contrato

“Le dije: ‘¡Por debajo del 30% no lo hago! Me retiro y hago como todos, ¡me voy de vacaciones a las Maldivas, pero no trabajo para ti!’, afirmó Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, en un artículo publicado por RMC Sport, mostrando así cómo se dividen las ganancias de los negocios del jugador.

Mientras se mantienen en duda sobre el posible traslado de Mbappé al Real Madrid, la madre de la estrella del PSG contó detalles de las negociaciones antes de firmar un contrato, en un fragmento que se dio a conocer de una nueva edición del programa “Envoyé Spécial” del canal France 2, que se emitirá el próximo 18 de enero, Lamari asegura que tiene diferencias con su hijo al momento de negociar con los directivos del Paris Saint Germain, asegurando que fue ella la que presionó a los jeques qataríes, dueños del club, para extender el contrato del año 2022.

El contrato se prorrogó hasta mediados del 2024 con la opción de extenderlo una temporada extra, algo que todavía no está decidido. Medios franceses estiman que el contrato oscila en 73 millones de euros brutos anuales, pero el ultimo acuerdo que firmaron el futbolista y su madre con los dirigentes, es de 80 millones de euros.

Por otro lado, Lamari comentó que ambos negociaron por el destino de las ganancias. La mujer maneja la empresa IBKM (Inspired By Kylian Mbappé), encargada de ayudar a 98 jóvenes a cumplir su sueño profesional. Al principio, comentó, se dividirían 50/50, pero luego cedió a un 70/30, quedándose ella con el 30%.

El porcentaje que maneja la madre del astro francés es invertido en la organización de cursos y salidas culturales o deportivas de los jóvenes que pertenecen a su empresa.