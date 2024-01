Sorpresa mundial: Lionel Messi ganó el premio The Best 2023

Lio Messi ganó el premio The Best como mejor jugador del mundo. (Foto de archivo).

Una vez más, Lionel Messi ganó el premio The Best al mejor jugador del mundo. El capitán de la Selección Argentina, que viene de ganar su octavo Balón de Oro, esta vez recibió el galardón que entrega la FIFA al futbolista más destacado por lo hecho con París Saint-Germain, Inter Miami y la Albiceleste desde el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023.

El astro argentino, que no dijo presente por priorizar la pretemporada con Las Garzas de Gerardo Martino, superó en la terna a Erling Haaland, de Manchester City, y Kylian Mbappé, de PSG y se quedó con el premio por tercera vez, tras ganarlo en 2019 y 2022. Además, Pep Guardiola ganó el premio al mejor director técnico, Sarina Wiegman a mejor entrenadora, Ederson a mejor arquero, Mary Earps mejor arquera y Aitana Bonmatí como mejor jugadora.

Además de recibir el premio The Best al mejor jugador del mundo, Lionel Messi fue incluido en el once ideal masculino:

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica); Kyle Walker (Manchester City/Inglaterra), John Stones (Manchester City/Inglaterra), Ruben Dias (Manchester City/Portugal); Bernardo Silva (Manchester City/Portugal), Jude Bellingham (Borussia Dortmund y Real Madrid/Inglaterra), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica); Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Kylian Mbappé (París Saint-Germain/Francia), Lionel Messi (París Saint-Germain e Inter Miami/Argentina), Vinicius Júnior (Real Madrid/Brasil).