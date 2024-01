Sin crono y con subida al Colorado: así sería el Gran Prix que suplirá la Vuelta a San Juan

Desde hace tiempo que se sabe que este 2024 la Vuelta a San Juan técnicamente no se realizará en la provincia, por lo menos con su carácter internacional. Si bien no se utilizará este nombre con el objetivo de que la competición no pierda prestigio a nivel mundial al ser una edición más 'austera'. En ese contexto todo indica que la misma contará con 7 etapas, una de ellas con la tradicional subida a El Colorado.

Según lo que informaron desde el medio Diario de Cuyo, desde el Pedal Club Olimpia presentaron un proyecto para que el Grand Prix tuviera 5 etapas. Sin embargo, desde la Secretaría de Deportes tienen la intención de que la competición se extienda hasta una séptima etapa y sería esta propuesta la que se terminaría imponiendo para llegar a completar una semana repleta de turismo.

Si esto llegara a concretarse, todo comenzaría el próximo domingo 21 de enero con un 'prólogo' que servirá a modo de presentación de la carrera. El mismo se daría en horas de la noche sobre Avenida Libertador General San Martín, desde Rastreador Calívar al oeste hasta la primera rotonda que hay antes de llegar a Marquesado.

Ya el 22 de enero se disputaría una etapa por los diferentes municipios del Gran San Juan, continuando el martes 23 de enero largando desde Media Agua. Desde allí los pedaleros avanzarían hasta Los Berros para luego regresar y circular un trazado que recorrería diferentes puntos del departamento Sarmiento.

En el caso del tercer capítulo todavía subsiste una duda en los organizadores. La misma tiene que ver con las quejas que hubo por parte de los ciudadanos al corte de ruta que se realizó el pasado domingo en el marco del Giro del Sol. Si bien la intención era que en esta etapa se compitiera entre Chimbas y Pocito, finalmente podría llegar el pelotón hasta Ullum.

El jueves 25 de enero ya sería el cuarto escalafón con un recorrido muy conocido para los sanjuaninos, el clásico viaje hacia la Difunta Correa. El viernes habría otro trayecto muy querido por los amantes del ciclismo en esta región con el ascenso al Colorado, para ya ponerle un punto final al Gran Prix el domingo 28 de enero con un circuito emplazado en Pocito.