El SEP presentó su equipo de ciclismo para la temporada 2024

El equipo de ciclistas del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se prepara para disputar el Grand Prix de San Juan, en una presentación formal llevada a cabo en el hotel América el pasado viernes. Con la presencia de la prensa, el Secretario General José Díaz recordó y destacó la participación del equipo en todas las vueltas a las que sean invitados, incluyendo la Vuelta a San Juan, Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero y Formosa.

Los Bichos Verdes, como se conoce al equipo, buscarán ser protagonistas en el Grand Prix y Díaz enfatizó el esfuerzo y la preparación de los corredores, agradeciendo a aquellos que han confiado y apoyado al SEP a lo largo de los catorce años de historia del equipo.

'El giro no siempre nos ha sonreído, pero la Vuelta si y tengo fe de que estaremos en los primeros lugares. Les agradezco a todos, porque esto no se hace solo sino en base a un trabajo que por ahi no es valorado por todos. Desde los periodistas que desde temprano están en ahi, los calores que se sufren. Aparte la preparación de los corredores, desde su alimentación, entrenamientos, todo, es un esfuerzo sonde si una parte falta se vuelve muy difícil', indicó Díaz.

Sin embargo, Díaz también mencionó las dificultades que han enfrentado, incluyendo la negativa de las autoridades nacionales del ciclismo para participar en la próxima Vuelta a Colombia, debido a la imposibilidad de renovar la licencia continental y problemas para cubrir los costos del pasaje, según les informaron. A pesar de los obstáculos, el equipo del SEP se muestra comprometido y motivado para dar lo mejor en el Grand Prix de San Juan y en todas las competencias en las que participen en 2024.