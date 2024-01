El héroe de Alianza habló tras el pase a la final: 'Queremos sacarnos la espina del 2022'

Luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios con Rivadavia, Alianza consiguió desde los 12 pasos su tan ansiado pasaje a la Final Cuyana del Regional Amateur. Salinas, el encargado de patear el penal definitivo, le contó a Diario 13 que pensó en ese momento y cómo ven a su rival a vencer, un club al que ya superaron en el 2022.

El 'Pipi' reveló a este medio cómo se vivieron los instantes previos al pitido inicial. Cabe destacar que el arranque del encuentro se retrasó respecto a la programado, debido a inconvenientes con los hinchas locales. 'Hubo un pequeño inconveniente. Nos dijeron que supuestamente le habían pegado al jefe del operativo. Ya después pudimos entrar porque ya estaba solucionado y a partir de ahí no hubo mayores disturbios', contó.

Seguidamente contó que Maximiliano Pascual, el actual DT del 'Lechuzo', preveía que Rivadavia se centraría sobre todo en tirar centros al área. Por este motivo le pidió a sus dirigidos que se mantuvieran lo más ordenados posible en el fondo, para poder repeler los ataques del conjunto de La Bebida.

'Fue un partido bastante duro, los dos equipos tenemos buenos jugadores entonces el profe nos pidió que fuéramos verticales, directos y que tratáramos de estar ordenados atrás. Ellos trataban de tirar muchos centros, de ser un equipo muy ofensivo pero nosotros tuvimos el primer gol. Después tuvimos bastantes ocasiones claras que no pudimos concretar. En el segundo tiempo nos vinimos más atrás y le dimos la pelota a Rivadavia. Ellos estaban enfocados en buscar el empate y se les dio', comentó.

Ramón Ávila fue el encargado de darle la victoria transitoria a Alianza de visitante, mientras que Santiago Ceballos volvió a imponer la igualdad en el marcador. El resultado no se modificó más hasta el pitido final, por lo que el pase a la final se definía desde los 12 pasos, una instancia que desde hace un tiempo le viene sentando muy bien al 'Lechuzo'.

Desde el punto penal habían convertido para Alianza Ezequiel Pereyra, Emiliano González y Enzo Rivas, mientras que Marcelo Russo falló. En el caso de Rivadavia anotaron Enzo Guzmán y Roberto Martín, en tanto que Gabriel Aravena y Gil fallaron. El resultado estaba 3 a 2 y justamente el 'Pipi' era quien tenía en sus pies la chance de clasificar a su club.

'Estaba muy tranquilo, sabía que lo iba a convertir que es algo que también me pasó con Juventud Zondina. No voy a mentir, en ese partido tuve un poco más de presión, pero sabía que lo iba a hacer. Ahora me sentí con mucha confianza, mis compañeros me la transmitieron. Tuve tranquilidad para definir, esperé hasta último momento al arquero que justo me amagó para la izquierda, abrí el pie y pude convertir para darle el triunfo a toda la gente de Alianza y a nosotros que veníamos esperando esta final', reveló.

Gutiérrez, un viejo conocido

Luego de esta victoria, se conoció que el rival a vencer en la final será Gutiérrez de Mendoza, el cual viene de golear por 4 a 0 a Argentino de Alvear. El 'Lechuzo' supo medirse con este conjunto mendocino en febrero de 2022, justo en el paso previo a la trunca final por el ascenso al Federal A ante Atlético Paraná, en la cancha de Estudiantes de Rio Cuarto. Si bien es un rival al que ya superaron, esta vez la diferencia es que la definición no será en Santa Lucía sino en cancha del Gutiérrez Sport Club.

'Tenemos una espina que no nos podemos sacar desde hace 2 años. Vamos a dar lo mejor para ganar esta final que tenemos con Gutiérrez que va a ser un partido bastante duro porque tienen varios jugadores de jerarquía. Es importante tratar de meter un buen resultado en casa porque allá va a ser muy difícil. Para ser campeón hay que ganar en cualquier cancha, tenemos esa en contra de no definir en casa, pero hay que tratar de sacar ventaja acá en San Juan y salir de visitante a dar lo mejor. Venimos haciendo grandes partidos de visitante, vamos a tratar de hacer bien las cosas para darle una alegría a la gente de Alianza y a nuestras familias', sentenció.