El ‘Diablito’ habló de sus sueños, mencionó a la albiceleste y al millo

El acuerdo se había cerrado hace ya varios días, pero este jueves Manchester City presentó en sociedad a Claudio Echeverri y lo hizo posar con la camiseta celeste. El Diablito, de todos modos, no pegará el salto a Europa este verano: continuará un año más en River y seguirá con la cabeza puesta en el Preolímpico que está disputando con la Selección Argentina Sub 23 en Venezuela.

Luego del triunfo 2-0 sobre Perú en la segunda fecha del torneo clasificatorio a los Juegos de París 2024, la joya chaqueña, que sumó minutos en el debut con Paraguay y fue clave en el empate 1-1, se animó a un divertido ping pong en el canal de Conmebol y respondió todo.

Con su frescura característica y una sonrisa de oreja a oreja, Echeverri indicó que ‘la velocidad’ es su mayor virtud, que su cábala antes de cada partido es ‘entrar con el pie derecho a la cancha’, que prefiere ‘ganar por goleada’ antes que sobre la hora y marcar ‘siempre un gol’ antes que brindar una asistencia.

Ya sobre el cierre de la dinámica entrevista, al Diablito le consultaron sobre los mayores sueños de su carrera y no le tembló la voz: ‘Jugar en la Selección Mayor y ganar la Libertadores con River’. Su respuesta sorprendió a varios hinchas millonarios, que no habían tomado de buena manera sus declaraciones en los festejos por el Trofeo de Campeones.

En medio de la vuelta olímpica tras ganarle a Rosario Central, el pibe fue tajante sobre su futuro en Núñez: ‘Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses’.