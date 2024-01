Una estrella del fútbol sanjuanino tendrá su primera experiencia internacional

El Mercado de Pases está muy activo en el fútbol argentino y en las últimas horas uno de los traspasos involucró a un sanjuanino. Se trata de Leandro Espejo, uno de los futbolistas locales que más prometen y que viene de estar a préstamo en San Martín. Ahora tendrá su primer experiencia fuera del país, precisamente en Paraguay.

El talentoso atacante de 22 años dio sus primeros pasos en el profesionalismo en Sportivo Peñarol, desde donde dio un gran salto a las formativas de Talleres de Córdoba. Después cuando el conjunto tallarín decidió no comprar su pase, por lo que debió analizar las ofertas que tenía sobre la mesa entre las que se destacaba Defensa y Justicia, lo que le permitió seguir en la máxima categoría.

Al no ser tenido en cuenta por el DT del 'Halcón', recaló en San Martín de San Juan en calidad de cedido, donde lamentablemente una lesión no le permitió tener regularidad en el equipo titular. Luego de que finalizara esta nueva cesión, Espejo volvió a Varela donde le dijeron que se buscara otro club para realizar otro préstamo ya que nuevamente no contarían con él.

Así fue como tocó a su puerta su primera oportunidad para mostrar sus capacidades fuera de Argentina. En esta ocasión le hicieron un ofrecimiento desde Sol de América, un conjunto que acaba de ascender a la Primera División de Paraguay, luego de campeonar en el ascenso.

Espejo firmando su contrato

De este manera Espejo firmó un contrato a préstamo por un año por lo que, si no ocurre algún imprevisto, estará en el conjunto 'solense' hasta finales de este 2024.