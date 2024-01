El plan de River en la pretemporada y lo que busca Martín Demichelis

Desde la noche del domingo, River empezó la primera parte de la pretemporada en el IMG Academy de Bradenton a las órdenes del entrenador Martín Demichelis y, para los primeros días, el cuerpo técnico tiene planeado ir intensificando la parte física y futbolística del plantel en doble turno antes de lo que serán los amistosos.

Al mismo tiempo, Demichelis buscará potenciar a los jugadores que tiene a disposición y que eligió para que viajaran sumado a la idea de que los juveniles que se incorporaron a la pretemporada de Primera empiecen a tener rodaje en los amistosos. ¿Quiénes son ellos? Lucas Lavagnino, Santiago Beltrán, Daniel Zabala, Tobías Leiva, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Los amistosos de River en Estados Unidos:

vs. Rayados, el miércoles 17 de enero en Dallas (horario a confirmar).

vs. América el sábado 20 de enero (a confirmar).

Por otro lado, el director técnico ve ‘grandes cualidades técnicos’ en el italiano Nicolás Fonseca, único refuerzo de River en este mercado de pases. Lo cierto es que todo indica que en el Millonario no habrá demasiados movimientos, pero no se cierra la puerta para algo que Micho vea que le falta durante estos días. En tanto, solamente si hay una oportunidad o un futbolista superlativo en el puesto de lateral derecho o delantero, River moverá las piezas, pero por ahora no hay incorporaciones a la vista.