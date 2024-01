¿En que club jugaría Emmanuel Más?: el rumor que enfureció a los 'Verdinegros'

Emmanuel Más recientemente descendió a la Primera Nacional con Colón de Santa Fe, club en el que no continuará ya que terminó el contrato y no se buscó una renovación. Debido a esto con el Mercado de Pases abierto el sanjuanino estuvo buscando club, con la prioridad de quedarse en la máxima categoría. Aparentemente el equipo que pica en punta en Independiente Rivadavia, lo que generó enojo en los hinchas verdinegros.

El lateral izquierdo surgido en San Martín de San Juan pasó por San Lorenzo, Boca Juniors y Estudiantes en la Liga Profesional de Fútbol. Su objetivo es permanecer en la liga más importante del fútbol argentino y uno de los recién ascendidos mostró un gran interés en él.

Se trata de Independiente Rivadavia de la provincia de Mendoza, uno de los conjuntos que se consideran como 'clásicos' del Santo Sanjuanino. Más tendría realmente avanzada su llegada a la 'Lepra', lo que hizo estallar de bronca a algunos hinchas verdinegros que se expresaron en redes.

'Saquenlé el nombre del predio', 'Si se va con los mendocinos me muero', 'Hay que sacarle el nombre al predio de Chimbas', 'No me esperaba esto de Emma. Como te vas a ir a la lepra!!' y 'Volvé al verdinegro.. for***!!' fueron algunos de los comentarios que dejaron los hinchas.