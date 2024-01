¿Renuncia Scaloni?, un periodista reveló qué le habría molestado al DT

El comunicador Eduardo Feinmann, habló en su programa de radio que Lionel Scaloni, se habría molestado por lo que pasó en la previa al partido contra Uruguay que se jugó en la cancha de Boca hace algunos días. Luego de ese mal momento, habría empezado a pensar seriamente en presentar la renuncia al cargo de entrenador del seleccionado campeón del mundo.

Scaloni dio una conferencia de prensa establecida reglamentariamente por la Conmebol donde un periodista le preguntó por los clubes de fútbol que se habían manifestado su desacuerdo con el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) antes de la asunción de Javier Milei como presidente.

El exfutbolista contestó de manera tajante, 'de ese tema no voy a opinar', expresó. Minutos después, en redes sociales hicieron varias observaciones sobre la postura del director técnico y según Eduardo Feinmann, eso le generó una gran angustia al entrenador campeón del mundo.

"Esa pregunta, dijo Feinmann, fue una hijaputez. Esa pregunta fue realmente desubicada. ¡Desubicada! ¿Sabés qué? Yo creo que a Scaloni le dolió que le hayan dicho "cobarde", "cagón", porque muchos medios kirchneristas tenían periodistas que estaban diciendo eso. Y eso le debe haber dolido de una manera impresionante. Lo querían ensuciar y embarrar con la elección y él no tenía nada que ver", comenzó diciendo.

Luego, el conductor habló sobre lo que le hicieron saber fuentes cercanas al técnico de la selección: 'Me cuentan que el propio Scaloni se habría sentido muy incómodo al ver lo que pasó con el equipo. Esto de que fueron a defender a la gente, y de ahí decidieron no jugar, y después jugar. El sintió que se olvidaron de él, porque no fue una decisión con él, ni que él decidió no jugar y después jugar. Los jugadores lo dejaron a un costado, no lo consultaron ni para una cosa ni para la otra. En un momento de la declaración dice 'estos chicos la ponen difícil'. Y entre medio de las alabanzas, se despedía. Pero aun no renunció. Se sintió ninguneado por los jugadores. Además, es cierto que tiene una relación excelente con Macri, vienen hablando mucho en los últimos días, él comparte lo de "no al populismo" y choca mucho con Tapia por ese motivo. Se dice que Macri va a ir por la AFA", cerró.