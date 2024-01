Diablito Echeverri deja la pretemporada de River por un increíble motivo

Claudio Echeverri volvió a ser noticia en River. Esta vez, nada tiene que ver el mercado de pases ni la inminente firma del contrato con el Manchester City. El Diablito volvió a recibir un llamado de la Selección Argentina y en las próximas horas dejará la concentración en Bradenton, Estados Unidos, luego que Pedro de la Vega sufriera un desgarro durante la jornada.

Por esta razón, como no llegará con los tiempos para participar del Preolímpico, Javier Mascherano decidió convocar a Claudio Echeverri a los entrenamientos de la Selección Argentina Sub 23. De esta manera, el Diablito se sumará a la Albiceleste en las próximas horas. El cuerpo técnico de Martín Demichelis le comunicó la noticia al jugador y no puso objeciones.

Claudio Echeverri se perderá así buena parte de la pretemporada con el plantel profesional y también los primeros partidos de la Copa de la Liga Profesional. Si la Selección Argentina de Javier Mascherano llega hasta las instancias finales, recién podría regresar al Millonario para jugar la quinta jornada. El torneo Preolímpico se desarrollará desde el 20 de enero.

La Selección Argentina debutará el domingo 21 de enero frente al Sub 23 de Paraguay en el Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela. El 24/1 la Albiceleste se medirá contra Perú, el 30/1 enfrentará a Chile y 2 de febrero cerrará la fase de grupos contra Uruguay, donde Claudio Echeverri se cruzará con otro futbolista de River: Sebastián Boselli. La final será el 11 de febrero.