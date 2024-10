Enterate cómo será el nuevo Boca Juniors de Gago

Fernando Gago se desvinculó de Chivas de Guadalajara y firmará su contrato con Boca Juniors a inicios de la próxima semana. El llamado del Consejo de Fútbol le movió el piso a un ex futbolista que se retiró prematuramente producto de una gran cantidad de lesiones y lo llevó a romper su vínculo con el club mexicano para retornar al equipo de sus amores, esta vez como estratega. A la espera de su debut, el sábado 19 de octubre contra Tigre en Victoria por la Liga Profesional, los hinchas ya empiezan a imaginarse cómo será su equipo.

En las videollamadas que protagonizaron Gago y los integrantes del Consejo se estipularon algunas pautas de trabajo para afrontar desde su asunción. Actualmente en el plantel hay dos futbolistas que no serán tenidos en cuenta: Nicolás Valentini, apartado para los partidos oficiales desde hace meses por decisión de la directiva, y Pol Fernández, otro jugador que no renovará contrato y ya avisó que se marchará en libertad a fin de año.

Pero este no es el único planteo que surgió en las charlas iniciales, ya que un dato no menor es que Sergio Romero acaba de ser indultado tras la suspensión de dos jornadas por su gresca con los plateístas tras la derrota con River en la Bombonera. “Fue un papelón lo que hizo”, vociferaron desde el predio de Ezeiza a pesar de las reiteradas disculpas públicas de Chiquito, que tiene contrato con el Xeneize hasta fines de 2025. Hasta acá, el ex arquero de la selección argentina era casi indiscutido, pero las buenas apariciones de Leandro Brey invitaron a pensar que había perdido su lugar.

