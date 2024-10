Se retiró la leyenda viviente del hockey sobre patines

Llegó el día que ningún fanático del hockey sobre patines quería que llegara. Carlos Nicolía anunció su retiro oficial de las canchas, después de haberle entregado 34 años de su vida a esta disciplina, formando un palmarés que cualquier deportista quisiera tener.

El sanjuanino utilizó su cuenta de Instagram, para realizar un sentido posteo en el que informaba que la camiseta del Benfica sería la última que defendería. De esta forma, después de cosechar más de 25 títulos entre sus clubes y la Selección Argentina, ahora Nicolía vivirá los partidos del lado de afuera.

'Hoy cierro un ciclo de mi vida, me considero un privilegiado de la vida, hice lo que amo durante 34 años, ¿qué más puedo pedir? Tal vez no gané como muchos jugadores, tal vez perdí más de lo que gané. Pero gané momentos inolvidables, jugué en los mejores clubes del mundo y contra los mejores. Cumplí el sueño de jugar en la Selección del país más hermoso del mundo, pero nada de eso me da más orgullo que el haber podido mantener los valores de vida y deportivos que mis viejos me inculcaron de niño', escribió.

Estos son los principales títulos que cosechó Nicolía en su carrera: