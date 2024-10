Bastian, la promesa sanjuanina que compró Independiente sin necesidad de pruebas

Jugadores como Rubén Botta en la actualidad o el propio Emmanuel Más en su momento, han dejado sobradas pruebas de que San Juan esconde un talento enorme en materia futbolística. Por eso clubes grandes y sumamente históricos visitan estas tierras en busca de talento. Algo así fue lo que le ocurrió a Bastian en su llegada a Independiente, teniendo la particularidad de que ni siquiera necesitó realizar alguna prueba previa a su firma.

Se trata de un vecino del barrio La Superiora del departamento Rawson, de tan sólo 13 años. Bastian Elian Vega nació en una familia muy futbolera. El muchacho prácticamente aprendió a manejar una pelota con los pies antes que a leer y a escribir correctamente, teniendo sobre todo a su padre como referente.

'Juego al fútbol desde que tengo 6 años. Mi papá jugó a la pelota en el Club Trinidad, llegando a estar en la primera durante una temporada. Él fue el que me inspiró, a partir de ahí se convirtió en mi sueño ser futbolista profesional', reveló.

Siguiendo los pasos de su progenitor, Bastian vistió la camiseta del León de Rawson. Estuvo formándose durante un tiempo, como cualquier otro pibe sanjuanino que tiene al fúbol como un pasatiempo. Sin embargo, todo eso cambió completamente cuando el Club Atlético Boca Juniors anunció que haría nuevamente pruebas en San Juan.

Diego Medina coordinador del Área de Captación y Scouting de Boca, junto con su colega Emiliano Gallo llegaron a la provincia en junio de este 2024. Como ya es costumbre, se invitó a varios clubes, entre ellos el mencionado conjunto rawsino. Esto le permitió al joven soñador tener una gran chance de mostrarse. Afortunadamente para él y su familia, no desaprovechó la oportunidad y sorprendió a los captadores.

'Al principio no caía, sobre todo por que fue todo muy rápido y lindo a la vez. Pasó sin pensarlo, la verdad que solo fui a jugar como un partido más de fútbol con mis amigos. Sentía mucha alegría de saber que podía quedar en un club tan grande como Boca', relató.

El sanjuanino había quedado seleccionado y fue invitado a viajar a Buenos Aires para una nueva instancia de este proceso de captación. Allí se presentó y, vistiendo indumentaria del club, volvió a demostrar sus capacidades. Por este motivo le confirmaron que había clasificado al selectivo final que se realizará en noviembre. No obstante, la vida tenía preparado otros planes para él.,

Luego de alcanzar esa importante instancia, gente del Club Atlético Independiente de Avellaneda se contactaron con él. Ellos estaban buscando un juvenil que ocupe un puesto en la defensa, justamente el rol que cumple con creces Bastian. Por este motivo lo invitaron directamente a sumarse a las formativas de este grande argentino, sin necesidad de pruebas. Simplemente fue a participar de una práctica el pasado 25 de septiembre, donde ya le informaron que formalmente es juvenil del 'Rojo'.

'A la semana de a ver tenido la prueba en Boca el señor Arrieta y Salla me invitaron a ir a Independiente, porque les habían pedido un central de mis características. Me quería fichar directamente. En mi casa somos todos de Independiente, así que no fue difícil tomar la decisión juntos con mis padres', sentenció.