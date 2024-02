La historia del Torino 2024 se sigue escribiendo, con un sanjuanino como protagonista

El Turismo Carretera se renovará este año desde la grilla de partida con los autos de la nueva generación y el piloto sanjuanino, Tobías Martínez, quien fuera campeón del TC Pista en diciembre del año pasado, logró subir a la categoría madre y este año estará a bordo de un Torino de nueva era, una creación de cero que se fabrica en el taller del equipo que atenderá el auto.

El cambio en el TC trajo polémica, con voces a favor y en contra de los clásicos o la renovación, las nuevas versiones ganaron la batalla y empezarán a verse desde este año en la pista. Eso sí, compartirán el asfalto con los clásicos que corrían hasta entonces, ya que solventar un gasto de armado de estructura nueva, en un deporte costoso, no es cosa fácil para muchos pilotos.

El Torino de nueva generación es el único auto que no tiene sucesor. Esto es porque la Chevrolet Chevy será reemplazada por el Camaro, el Ford Falcon tiene al Mustang y el Dodge GTX lo reemplazará el Challenger, mientras que el Toyota Camry, que es un auto de nueva generación, se metió a la categoría hace tres años. Pero el auto argentino que supo brillar e hizo historia en las 84 Horas de Nürburgring, no tiene sucesor como el resto, con autos de nueva generación y por eso debió encararse una creación para que no deje de estar presente.

Desde la categoría realizaron un concurso de diseño y el público fue el encargado de elegir al ganador. Así es como el Torino, esta vez de nueva generación, vuelve a ser un invento argentino.

Ahora, por reglamento, Tobías Martínez debía subirse a un Torino o un Dodge y tras la desvinculación del equipo Las Toscas Racing, el sanjuanino acordó el desembarco en el Trotta Racing Team, el equipo de Chacabuco que tiene vinculación directa con Renault, automotriz del Torino.

Si bien el sanjuanino no tiene el diseño de cómo quedará con los colores y los sponsors su nuevo auto, en el taller de Trotta se encuentran intensamente desarrollando el Torino con el que correrá Tobías.

Es Oscar Crocco quien se encuentra desarrollando la construcción de la carrocería, mientras que Tomás Trotta coordina la tarea bajo la supervisión de Esteban Trotta, el titular y dueño del equipo que conservará al piloto uruguayo Marcos Landa, siendo compañero del team del sanjuanino.

Con las tareas que se ejecutan en Chacabuco, la historia del Torino se sigue escribiendo y en ella participa Tobías Martínez, porque el primer Torino del TC 2024 continúa su proceso de desarrollo en el taller a cargo de los ingenieros Gabriel Mazzei y Maximiliano Juárez, con mucha historia dentro de la categoría.

Más allá de las pruebas que realicen con el auto, Tobías Martínez tendrá el primer contacto con Torino en una exigencia oficial cuando comience el campeonato en El Calafate el 25 de febrero con la primera fecha.