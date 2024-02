Las indefiniciones de River y Boca a horas del superclásico

Este fin de semana se disputa la fecha de los clásicos en la Copa de la Liga del Liga Profesional de Fútbol Argentino y el plato fuerte estará el domingo desde las 17hs con el River vs Boca. Tanto Martín Demichelis en los Millonarios, como Diego Martínez en el Xeneize, no definen el once inicial y presentan dudas a horas del encuentro.

Martín Demichelis, tiene en mente la mayoría de los jugadores de River que iniciarán el Superclásico contra Boca del próximo domingo a las 17hs, aunque persisten dudas en el mediocampo.

El entrenador podría optar por mantener a Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro como titulares, una dupla que ha sido constante durante la Copa de la Liga. En esta configuración, Barco se movería hacia adelante acompañando a Colidio.

Sin embargo, existe la posibilidad de que decida prescindir de Fonseca y Aliendro, confiando en Rodrigo Villagra como único mediocentro, una decisión que sería sorpresiva dado el escaso tiempo en el equipo titular del último refuerzo. Con este esquema, Pablo Solari podría ser la opción para acompañar a Colidio en el frente de ataque y Barco bajar algunos metros.

Sobre la situación del colombiano Miguel ‘Colibrí’ Borja, se encuentra en proceso de recuperación de un leve desgarro sufrido en el partido contra Atlético Tucumán. A pesar de su intensa rehabilitación, su participación desde el inicio es incierta, aunque el cuerpo técnico lo evaluará hasta el último momento antes de tomar una decisión definitiva.

En cuanto al mundo Boca, Diego Martínez, dispuso de la primera práctica de fútbol pensando en el Superclásico ante River y paró dos equipos, en los cuales mezcló a los futbolistas y no dio mayores indicios para el compromiso del próximo domingo.

Si bien en el primer equipo estuvo Sergio ‘Chiquito’ Romero y lo que en principio sería la defensa titular, lo llamativo pasó tanto por el medio como por la delantera, ya que no estuvieron los habituales fijos del equipo, salvo Kevin Zenón. Los dos puntas fueron Langoni y Benedetto, mientras que del otro lado compartieron dupla Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quienes serían los que más chances tienen de disputar el Superclásico.

La fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional

Sábado 24 de febrero

17.00 - Independiente vs. Racing

19.30 - Belgrano vs. Talleres

19.30 - Huracán vs. San Lorenzo

22.00 - Sarmiento vs. Barracas

22.00 - Unión vs. Independiente Rivadavia

Domingo 25 de febrero

17.00 - River vs. Boca

19.30 - Gimnasia vs. Estudiantes

19.45 - Newell's vs. Rosario Central

22.00 - Instituto vs. Godoy Cruz

22.00 - Lanús vs. Banfield

Lunes 26 de febrero

19.00 - Defensa y Justicia vs. Riestra

19.30 - Argentinos vs. Platense

21.30 - Vélez vs. Tigre

21.45 - Central Córdoba vs. Atlético Tucumán