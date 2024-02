El día que "El Tula" llegó con su bombo a San Juan y habló con Canal 13

El 25 de mayo del año 2023 se desarrollaba en San Juan, en el departamento de Caucete, el clásico desfile cívico militar por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. En este, sorprendió la presencia de uno de los personajes más queridos por los argentinos, "El Tula".

En el móvil de Canal 13 con Alejandro Sánchez y en vivo para Banda Ancha, hablamos con el histórico fanático de la albiceleste, quien le comentó al periodista que estaba en la provincia de visita por un partido de la Selección de fútbol sub20. También agregó: "En el 25 de Mayo tengo que estar acá, soy patriota nacionalista y que más lindo que estar festejando acá en Caucete, un lugar muy histórico".

Unos meses antes, en febrero de ese mismo año, "El Tula" había recibido el premio "The Best" a 'mejor hinchada' en representación de todos los hinchas de la selección argentina de fútbol. "Fui elegido, hubo un sorteo; un japonés y un árabe y gané la elección, no me lo regalaron al título, lo gané", dijo en aquella oportunidad ante las cámaras del 13.

Llamaba la atención, sin duda, su cuello repleto de colgantes y nos contó que uno fue un regalo del Papa Juan Pablo Segundo, que además tenia un San Expedito y otro de Evita, donde recordó que el estuvo con ella y con Perón en el 1950. "Yo le di la mano a Evita, tengo 82 años. Conozco el mundo" relataba.

"El Tula" fue reconocido y adorado por todo el pueblo argentino, no sólo por su presencia en los partidos de la "scaloneta" en el último Mundial, sino por aguantar a la Selección Argentina desde el Mundial del 74, donde siempre llamó la atención por su bombo y por la manera de tocarlo, acompañado de sus cantos.

Para recordarlo, en el próximo video, podemos ver a el mejor hincha del mundo dándole ritmo futbolero con su tambor y cantando el hitazo de La Mosca "Muchachos" en el desfile de San Juan.