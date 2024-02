Jugaba picaditos en Rawson y ahora lo fichó un grande del ascenso argentino

Cada vez son más los sanjuaninos que tienen la chance de dejar la provincia para perseguir su sueño de convertirse en futbolistas profesionales. Uno de los últimos que pudo conseguir emigrar en este inicio del 2024 fue Matías, un joven de 20 años que pasó de jugar en un club de Albardón, a ser fichado por Aldosivi de Mar del Plata.

El 'Peke' Ivaceta nació en el departamento Rawson, precisamente en el barrio Malimán. Apenas a sus 4 años de vida ya comenzó a entrar en contacto con una pelota, al disputar varios campeonatos que organizaban en el lugar que lo vio crecer. Desde ese momento ya mostraba la rebeldía dentro del campo de juego que ahora tanto lo caracteriza.

'Siempre andaba con la pelota para todos lados. Iba a comprar con la pelota, iba a la escuela con la pelota y también la llevaba a la escuela para jugar en el recreo. Me motivó a empezar que mi viejo trabajaba todos los días para poder traernos un plato de comida, también que por ahí el barrio está malo y no quería que mi hermanito viera eso. Al vivir todas esas cosas me motivó el deseo de tener éxito para llevar a mi familia a un lugar mejor', expresó.

Como parte de ese sueño de resolverla la vida a sus seres queridos, Matías comenzó su etapa formativa. Desde muy chico comenzó a jugar en Unión de Villa Krause, un club al que le está muy agradecido no sólo por abrirle las puertas sino por el trato que le dieron todo el tiempo que permaneció allí. Luego pasó a Sportivo Peñarol, desde donde fue dado a préstamo a Colón Junior y luego a un club de Santa Fe.

'Después volví a Peñarol dónde empezó toda mi carrera. Pude debutar en primera con 16 años, ahí llegó el momento donde me empecé a proponer metas como llegar al Federal A para poder jugar profesionalmente. De apoco se fue dando todo y pude debutar. Fue uno de los momentos más lindos de mi vida, fue un día muy especial porque llegué a mi casa de entrenar y pude contarle a mi familia que me citaron. Ver como lloraban de alegría fue algo que no tiene precio, no me lo voy a olvidar jamás', relató.

A pesar de su corta edad, a partir de ese momento el DT del 'Bohemio' comenzó a darle más confianza brindándole cada vez más minutos en cancha. Eso le permitió asentarse, ya pudiendo demostrar todo lo que había aprendido en su etapa formativa. Sin embargo, su etapa en el club de Chimbas tuvo un parate ya que pudo salir cedido a San Miguel de Albardón para jugar el Regional. Allí el enganche disputó 3 meses donde se encontró con un gran rendimiento, el cual le permitió tener la mejor chance de su vida.

'Me surgió la chance de llegar a Aldosivi entrenándome todos los días y con mucho sacrificio. Pude tener varios partidos en la local y en el Federal A. Gracias a eso pude armarme un vídeo para ver si así me podía salir alguna oportunidad gran, hasta que finalmente salió esta chance. Mi familia no podía creer lo que estaba pasando, ni yo caía y mis amigos tampoco. Me decían que ahora me iban a poder ver por la tele jugando y que iba a ser famoso', contó entre risas.

Más allá del chiste que le hicieron todos sus seres queridos, motivados por su enorme felicidad, el 'Peke' dio el paso más grande de toda su carrera al ya firmar su primer contrato profesional. Además lo hizo nada más y nada menos que en Aldosivi, el club más importante de Mar del Plata y que ya es una institución sumamente conocida que hasta hace poco militó en la Primera División. El 'Peke' Ivaceta ya en su nuevo hogar, Mar del Plata