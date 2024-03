Messi y otro campeón del mundo se perderán la gira de la Selección: ¿qué pasó?

El mejor futbolista del mundo no estaría disponible para la Scaloneta.

En marzo la Selección Argentina tiene cerrada una nueva gira que constará de dos amistosos con combinados de Centroamérica. Si bien esto ilusionaba a los futboleros para disfrutar nuevamente de ver jugar a los campeones del mundo, en las últimas horas tomó más fuerza la chance de que Messi y Dybala no puedan formar parte.

En el caso del capitán de la Scaloneta tiene que ver con una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió cuando jugaba para el Inter Miami, enfrentando al Nashville FC por la Concachampions. Por este motivo se sabía que al menos no estaría disponible para el choque con el DC United de este sábado 16 de marzo,

Sin embargo, había esperanzas de que el rosarino pudiera acompañar a los campeones ya que los partidos contra El Salvador y Costa Rica son el 22 y el 26 de marzo. No obstante, recientemente desde la Major League Soccer compartieron recientamente un listado que muestra a todos los jugadores de su liga que fueron combinados por sus combinados nacionales. En dicho escrito no aparece el nombre de Messi, mientras que por ejemplo si está Federico Redondo, su compañero que estará a las órdenes de Mascherano en la Sub 23.

La lista en cuestión

Además de esta baja y a la de Marcos Senesi que se dio al poco tiempo de que Scaloni publicara su lista, se sumaría la de Paulo Dybala. Esto se debe a que el ex Instituto de Córdoba sufrió una lesión muscular el pasado viernes en el entrenamiento de la Roma. De esta manera no estará a disposición para la gira por Estados Unidos. Cabe destacar que por el momento no han trascendido nombres que futbolistas que puedan ocupar estos lugares disponibles.