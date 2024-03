El sanjuanino Freire tuvo un debut soñado al lado de Lionel Messi

Nicolás estuvo dentro del once titular que eligió el "Tata" Martino.

Este sábado el Inter de Miami de Lionel Messi, disputaba un nuevo encuentor por la segunda fecha de la Major League Soccer. Si bien este podría ser un partido del montón, no fue así para los futboleros sanjuaninos ya que este partido quedará para siempre como el debut en dicho club de Nicolás Freire.

El pasado 26 de febrero el ex futbolista de Argentinos Juniors, donde compartió plantel con Riquelme, había tenido su primera convocatoria pero no había tenido minutos de juego. En esta ocasión el 'Tata' Martino decidió alinearlo en el once titular, por lo que pudo disputar todo el enfrentamiento contra el Orlando City, club por el que pasaron figuras como Kaká, ganador del Balón de Oro en 2007.

Este primer partido defendiendo los colores de Las Garzas de Miami, fue prácticamente perfecto para Freire, Esto se debe a que su arquero, Drake Callender, terminó con la portería imbatida mientras que su equipo terminó goleando por 5 a 0 a los rivales. Sólo en la primera parte el equipo que pertenece a David Beckahm ya iba ganando por 3 a 0.

Apenas 4 minutos después del pitazo inicial el 'Pistolero' Suárez puso el 1 a 0, 7 minutos después el propio goleador charrúa extendió la ventaja del local y finalmente al 29' el finlandés Rober Taylor puso el 3 a 0 momentáneo. En el complemento comenzó el show de Lionel Andrés Messi, anotando un doblete en cuestiónde 5 minutos. El primero llegó al 57' y el definitivo a los 62'.

Reviví las mejores jugadas del partido: