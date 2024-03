San Martín no pudo de visitante y la punta se le hace agua

Luego de lo que fue la dura caída en casa con Quilmes, San Martín buscaba hacer borrón y cuenta nueva antes del clásico cuyano. Sin embargo, en un partido en donde no abundaron las ocasiones de gol, pero por momentos fue entretenido, el Verdinegro igualó 0-0 con Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional, y si bien volvió a la punta, podría perderla con el correr de la fecha.

Este resultado le permitió a los dirigidos por José María 'Pancho' Martínez, regresar a la punta. Con 14 puntos, producto de 4 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos, el santo sanjuanino no fue más que su rival y solo se trae una unidad a San Juan. De haber conseguido la victoria, sus chances de terminar la fecha como puntero hubiesen sido mayor, pero ahora deberá esperar a ver qué pasa con el resto de los partidos de su zona. San Martín de Tucumán se ubica solo un punto debajo, pero todavía no jugó, lo hará el lunes desde las 15, cuando visite a Chacarita.

En cuanto al partido, no abundaron las chances de gol. La más clara la tuvo el equipo de Concepción por intermedio de Ezequiel Montagna, pero su definición no fue suficiente para doblegar a Damián Tello. El Verdinegro, fiel al estilo que pretende su técnico intentó manejar con criterio la pelota y ser agresivo en la presión, pero no siempre le salió, mientras que el local quiso aprovechar su juego de contra, pero tampoco pudo generar mucho peligro.

En la previa de este partido, 'Pancho' Martínez había declarado que buscaban en esta fecha 8 los tres puntos, para recuperarse anímicamente del duro golpe en el Hilario Sánchez la fecha pasada.

Finalmente, fue empate sin goles y San Martín se trae a San Juan un punto con sabor a poco. Luego del bajón que significó el 3-0 sufrido en el Hilario Sánchez en la anterior fecha, el Verdinegro buscaba una victoria que le diera un envión anímico para seguir firme peleando en los primeros puestos, además de llegar con mayor confianza al clásico cuyano que el lunes 25 de marzo disputará en San Luis. Tras ocho años, el equipo de Concepción enfrentará a Godoy Cruz y sus hinchas ya expresaron que desean vencer a los mendocinos, de cualquier manera.