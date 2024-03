Scaloni sorprendió convocando a un jugador de Boca para los amistoso de marzo

Con el desgarro confirmado de Marcos Senesi, el entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni tomó una decisión y sorprendió. El técnico convocó al juvenil de Boca, Nicolás Valentini, para que se sume a la lista de futbolistas que harán frente a la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos en los amistosos de marzo frente a El Salvador y Costa Rica.

El zaguero reemplazará al ex San Lorenzo, quien sufrió un desgarro grado dos y tiene para cinco semanas de recuperación. El juvenil del Xeneize, quien fue titular habitual en la Sub 23 en el Preolímpico y se perfila para ser parte de los Juegos Olímpicos París 2024, tendrá su primera experiencia junto a la Mayor, que afrontará sus próximos partidos ante el conjunto salvadoreño el 22 de marzo y costarricense el 26, en la última gira antes de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

Con esta citación, Boca perderá a Valentini para el encuentro frente a Central Norte de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se disputaría el 23 de marzo. Al defensor se podrían sumar Frank Fabra (Colombia), Norberto Briasco (Armenia) y Luis Advíncula (Perú), quienes fueron preseleccionados para sus conjuntos nacionales.

Los amistosos de la Selección Argentina en marzo

Selección Argentina vs. El Salvador - 22 de marzo en el Lincoln Financial Field

Selección Argentina vs. Costa Rica - 26 de marzo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum