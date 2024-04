Emmanuel Mas ¿cerca de Concepción?

Su llegada a Mendoza hizo mucho ruido en Concepción. Pero ahora puede que encienda una luz de esperanza en aquellos hinchas que no se sintieron heridos con su arribo a Independiente Rivadavia, un clásico de San Martín por el simple hecho de ser mendocino. Se trata de Emmanuel Mas, el defensor que se formó en el Verdinegro, no pasa un buen momento en su actual equipo y hay versiones de que estaría acordando su salida de ‘La Lepra’, al tiempo que podría acercarse al elenco de Concepción.

En medios mendocinos se habla de la posible rescisión de contrato que podría ejecutar Emma Mas de la institución que comanda Daniel Vila desde la presidencia. Es que el nombre del defensor que supo vestir la camiseta de Boca, San Lorenzo y Estudiantes LP entre otros equipos, apareció luego de que Franco Disanto rescindiera su contrato con la institución, siendo jugador libre, tras haber sido ‘la mejor’ incorporación que anunció Independiente Rivadavia a comienzo de la temporada. Es la primera participación de los mendocinos en la primera división del fútbol argentino.

Emma no viene teniendo un buen rendimiento en el elenco leproso y su mal presente le costó que en el último partido no sea tenido en cuenta por el entrenador, al punto de no formar parte ni de los jugadores suplentes.

Esta situación enciende una luz de esperanzas en parte de los hinchas que esperan que el defensor vuelva a ponerse la camisera de San Martín. Dentro de esta posibilidad, ya existirían contactos entre la dirigencia verdinegra y el jugador para allanar el camino ante un posible desembarco en Concepción. Esto puede ocasionar un sinsabor en parte de los simpatizantes ya que cuando arregló su incorporación a la Lepra, había posibilidades de llegar a San Juan, pero se inclinó por los mendocinos, despertando un grado de malestar en la parcialidad verdinegra.