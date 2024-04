Emanuel, el árbitro que representará a San Juan en Primera desde el VAR

Un orgullo del fútbol de San Juan. Así se lo debe calificar al siempre constante y profesional Emanuel Ejarque. Este árbitro de talla nacional, pasó por Modo Siesta el pasado viernes 12 de abril para contar sobre lo que será su debut en Primera División, desde el VAR. ‘Estoy muy contento, porque siempre uno está haciendo el esfuerzo para no quedarse y seguir avanzando’, expresó en la entrevista con Canal 13.

El ‘colegiado’ sanjuanino será parte de la terna arbitral encargada del VAR (Video Assistant Referee) en el duelo entre Rosario Central y Deportivo Riestra por la fecha 14. En la última fecha de la zona de grupos de la Copa de la Liga, el sanjuanino, único de la provincia dirigiendo en Primera División, acompañará a Andrés Merlos, quien será el árbitro principal y a Iván Núñez, que será el tercero de esta terna.

Sobre la función que cumplirá, Emanuel contó: 'Te salva alguna jugada, que es la que le llamamos program, que por ahí vos te la perdiste, pero en una repetición que vio el director de la trasmisión del partido, nosotros podemos decirnos, mira no vimos esto, porque justamente estábamos viendo otra jugada o chequeando algo, y ahí ingresamos para corregir el no haber sancionado una infracción de roja o un penal'

Desde una cabina en Ezeiza, el sanjuanino y el resto de la terna asistirán al árbitro principal del encuentro. Sobre esto, Ejarque contó que el dilei es de casi 2 segundos, por lo cual la comunicación con el principal del encuentro es y será muy fluida.



La crítica a la Liga Sanjuanina de Fútbol por la falta de estructura para contener al arbitraje

Por otro lado, el árbitro sanjuanino de talla nacional aprovechó el aire en Canal 13 para criticar la actualidad de la provincia en la escena del fútbol del país. Ejarque aseguró que hace tiempo hay fallas en la estructura de la Liga Sanjuanina y que eso se ve reflejado en los pocos jugadores que tiene San Juan en Primera División, un solo árbitro en Primera y pocos en el Federal A y un solo equipo en la Primera Nacional.

Ejarque enumeró a una serie de representantes en el Federal A, que hace tiempo vienen dirigiendo. Entre estos árbitros se encuentran: Pablo Núñez, Gabriel González, Mauro Gómez, Nelson Leiva, que fue asistente de primera división.

'San Juan no solo se ha quedado en el referato, sino en un equipo que represente en el Federal A. No tenemos todavía, competitivamente no tenemos', expresó el árbitro sanjuanino.