Psicología en el deporte: la importancia del acompañamiento en los primeros años

La psicología en el deporte no es un área que debe quedar marginada para solo algunos deportistas, sino que a todos les debe llegar en su actividad relacionado con alguna disciplina, y más en los primeros pasos. Así lo indicó y destacó Isabel Galleguillo, psicóloga deportiva sanjuanina que pasó por Modo Siesta y habló, entre otros temas, de la importancia del acompañamiento de los niños y niñas en los primeros años: en la etapa de iniciación deportiva.

La profesional discriminó a tres actores fundamentales en la iniciación deportiva de los niños y niñas: los padres, el técnico y los directivos. De esta triada deportiva, que las infancias tienen como ejemplo fuerte, debe salir una consolidación en cuanto a lo que se le pide a los chicos y chicas. Es decir, que el mensaje sea uno, simple y con un consenso previo de estos tres.

'La triada deportiva es importante que trabaje en la iniciación deportiva. Es importante que se trabaje en la figura del deporte, la figura de referencia familiar, el técnico y la institución. De esta manera, se manejan los mismos canales de comunicación, porque de lo contrario, se entra en una contradicción en sí misma, porque quizás la dirigencia pide una cosa, el técnico quiere otro y en la casa le dicen al chico otra cosa', explicó Galleguillo.

Al mismo tiempo, la psicóloga aseguró que el acompañamiento de los niños y niñas en el deporte no es para nada tarea fácil. 'No es fácil acompañar a un deportista, es muy difícil porque tiene un camino muy precoz, de mucha exigencia, pero debo ser lo más operativamente posible para ese deportista, no debo ser una piedra más en su camino', precisó.

Fijándose en esta oportunidad en la figura de padres o la figura paterna o familiar que acompaña a la niña/o en su iniciación, Galleguillo contó que tienen detectados distintos tipos de padres. Están los papás que son técnicos en la cancha, pero también los que en el campo de juego se comportan, pero en el auto les dan a los chicos y chicas ‘charlas técnicas’.

La versión sana y contraria a esta tipificación de padres sería según indicó Galleguillo: 'Lo más positivo es acompañar y entender que el deporte tiene un proceso , que tiene que ver con la individualidad del niño, porque tendrá que ver con sus propias capacidades, porque Juan juega lo mismo y entrega lo mismo, pero tiene otra rapidez que Pedro, y no significa que no sea bueno, sino que está en un proceso de tecnificación, y para que ese proceso sea más duradero posible, tiene que tener bienestar, sino en la adolescencia se agotan'



Violencia en las tribunas: "no estamos acostumbrados a hablar de violencia en el deporte, pero pasa"

'Siempre estuvo la violencia en la sociedad y el deporte es un ámbito de expresión de esa violencia. Y si bien lo hemos naturalizado en los últimos años, debemos cortar esa vinculación que se le da al deporte con la violencia, porque también el deporte es una herramienta fundamental de desarrollo pedagógico e integral del niño en su iniciación', expresó la psicóloga deportiva.