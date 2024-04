Abril Capdevila se consagró campeona en Córdoba sorteando un duro cambio de escenario

A la joven ciclista sanjuanina, de tan solo 19 años, no la paró ni el cambio a último momento de escenario, ni que la pista del autódromo donde compitió estuviera minada de enormes charcos que había dejado la lluvia del pasado fin de semana en Córdoba. Se trata de Abril Capdevilla, quien fue la más veloz de la contrarreloj y se quedó con el primer puesto del Campeonato Argentino Sub 23 femenino. En su visita a Modo Siesta, contó que, si bien no está acostumbrada a esa clase de pista, lo dio todo y obtuvo el mejor resultado, el que había ido a buscar.

La corredora contó que le costó bastante la contrarreloj en el autódromo, debido a las grandes cantidades de curvas con las que cuenta. A diferencia de los escenarios de la provincia, velódromos y la Avenida Circunvalación, este era una pista que la desafió. Para colmo, el cambio de sede de la competición fue a pocas horas de la misma. ‘Al principio mi cabeza se vino abajo, pero después, con el apoyo de mi familia y mi novio, eso cambió y logré correr de la mejor manera, logré dar lo mejor de mí’.

Abril contó que la primera vuelta la utilizó para aprenderse la pista, y, que desde la segunda, comenzó a competir enserio. 'No era humedad, era charcos gigantes. En las curvas paraba de pedalear y yo escuchaba que de afuera me decían no pares, pero imposible no parar, se te iba la bici’, sostuvo. Sin embargo, estos obstáculos fueron sorteados por ella y logró el primer puesto en la carrera.

'Fue una linda experiencia y gracias a Dios se consiguió lo que se fue a buscar. Hicimos todo lo posible para revertir el cambio de escenario y el clima y se nos dio', expresó la joven deportista sanjuanina.

El esfuerzo para estar en la elite: "disfruto mi juventud haciendo esto"

Entre las metas que se pone Arbil está el recibirse, pero también el de viajar sola al exterior y poder establecerse, para competir afuera. ‘Quiero lograr competir en el exterior. Para mí sería un sueño representar a mi país olímpicamente y en Europa’, manifestó.

Para alcanzar tan ambiciosas metas, la joven ciclista se cuida con la alimentación y el descanso y, a la hora de entrenar, se lo toma muy enserio. ‘Me levantó a las 5 de la mañana, podría estar llegando a esa hora, pero yo me levanto a las 5 de la mañana y salgo a pedalear’, confesó y después añadió: 'Haciendo las cosas bien es la única forma en la que se llega'.

La ciclista sabe que perderse fiestas, cumpleaños y salir entrenar en las mañanas para el lado del Dique de Ullum o en una larga travesía hacia Calingasta, es el forjar su futuro como profesional día a día. ‘Disfruto mi juventud haciendo esto’, aseguró.

Velódromo de Pocito: ‘Lo estamos usando, da orgullo porque todo el mundo quisiera tenerlo’

Sobre el imponente Velódromo Vicente Chancay que tiene San Juan y que es un lujo a nivel mundial, Abril expresó maravillada: 'Es un orgullo, la ves que me toca ir al velódromo lo disfruto mucho, porque tener un lugar con esas magnitudes es increíble. Te llena mucho saber que tenemos una infraestructura que llama a los de afuera y es considerada una de las mejores del mundo, por lo que me siento muy orgullosa, me siento una privilegiada'