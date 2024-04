Franco, el joven rawsino que vende empanadas para ir a competir a EEUU

Se llama Franco Molina, le dicen ‘Chanchy’, y es hermano del reconocido biker sanjuanino Gonzalo ‘Chalo’ Molina. El también rawsino pasó este martes por Modo Siesta para hablar de su actualidad en el BMX que lo tiene muy bien parado, puesto que es uno de los tres argentinos clasificados para disputar el Mundial de Ciclismo BMX en Estados Unidos.

‘Chanchy’ contó que para viajar al mundial que se disputará en Carolina del Norte, él y miembros del Club Bicicroos San Juan (Lemos y Espeleta) están vendiendo empanadas y locro los domingos para juntar dinero, para que sea una realidad el disputar ese importante mundial en EEUU.

'Es algo que me llena el corazón, me pone muy feliz saber que hay tanta gente que está predispuesta a ayudar a dar una manito. Sé que lo hacen de corazón, por ayudar y eso me pone muy contento', precisó el joven ciclista al respecto.

Molina contó que este año, con el cambio de Gobierno, no está contando con la ayuda económica que le brindaba la Secretaria de Deportes. A pesar de ello, no pierde la esperanza de dicha ayuda llegue.

En cuanto al mundial, el ciclista sub 23 expresó: 'Las expectativas son altas. Espero mucho porque vengo preparándome de la mejor manera, no solo este año, sino del año pasado corriendo copas del mundo, llegando a las semifinales. Me quiero ir superando, tengo metas y objetivos grandes, por lo que me esfuerzo día a día para lograr esos objetivos y metas'

‘Chanchy’ aseguró que sus contrincantes en el mundial serán difíciles y que ya está estudiando, mediante videos de YouTube, las pistas en donde correrá. Los entrenamientos son constantes, pero también el resto de la competencia, puesto que este domingo correrá una nueva fecha del Campeonato Argentino de BMX. ‘Debo de manejar los nervios y la ansiedad para llegar de la mejor manera’, soltó.

El sanjuanino Sub 23 que estará en el Mundial de Ciclismo BMX en EEUU