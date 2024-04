Sin confirmación oficial, el presidente del TC2000 dice que en junio correrán en San Juan

Un deporte que debe visitar distintas provincias en un contexto de crisis económica intensificada a nivel nacional, generó que los calendarios de las distintas categorías no estén confirmados al día de la fecha. Se van conociendo los escenarios a medida que avanzan las competencias o se acercan nuevas fechas. Y si bien no hay confirmación alguna de parte del Gobierno provincial, en las últimas horas, desde la categoría TC2000 mencionaron que correrán en San Juan el penúltimo fin de semana de junio.

Fue Alejandro Levy, el titular de la categoría TC2000 el que dijo en el medio Carburando que llegarán a San Juan para correr en el autódromo San Juan Villicum.

‘Está confirmado el calendario de junio. El 8 y 9 de junio será en la ciudad Rosario y 23 y 24 de junio será en el Villicum de San Juan’, dijo Levy en Carburando Radio, lo que se interpreta que será el 22 y 23 de junio, dado que esos días corresponden al sábado y domingo, habiendo incurrido Levy en un error al brindar las fechas. Con este anuncio, la categoría regresaría a la provincia después de un año de ausencia, dado que estaba previsto que correr en El Zonda en 2023 pero el estado de abandono del autódromo de la quebrada no fue habilitado por cuestiones de seguridad para los competidores.

El TC2000 se presenta como la categoría más tecnológica de Sudamérica y este año presentó los modelos SUV que remodelarán el parque automotor en algún tiempo, aunque por ahora no se ven este tipo de vehículos en la pista.

Además, el presente que atraviesa la categoría no es el mejor, con pocos pilotos de renombre y 19 corredores que participan en el campeonato, algo muy distinto a lo que exhibe el Turismo Carretera.

Este anuncio del arribo de la categoría a San Juan no fue confirmado por el Gobierno de San Juan, quienes, al ser consultados, no reafirmaron los dichos de Levy. Lo mismo sucede hasta entonces con la carrera del Turismo Carretera que anunció Hugo Mazzacane pero no confirmó aún el gobierno local.

Por lo pronto, el autódromo albardonero comienza a tomar color al menos en los anuncios, dado que se espera al Zonal Cuyano el 25 y 26 de mayo, el 22 y 23 de junio el TC2000 y el Turismo Carretera sin fecha, pero con los meses tentativos en entre septiembre y octubre.