A horas del Superclásico, 8 destacados periodistas dieron su pronóstico a Diario 13

El domingo 21 de abril Argentina se paralizará a partir de las 15:30 debido a una nueva edición del histórico Superclásico. El destino quiso que en 4tos de Final de la Copa de la Liga se diera el partido más importante de todos, enfrentando a River y Boca en el Mario Alberto Kempes. Por la magnitud de este partido, Diario 13 se comuinicó con 8 destacados periodistas de Buenos Aires, San Juan y Mendoza que dieron su pronóstico de este choque de gigantes que seguirán millones en todo el mundo.

Germán García Grova - TyC Sports

'Seguramente sea uno de esos Boca - River de los que poco se juegan en el último tiempo, pensando lo que fueron los últimos cruces en fases decisivas. No deja de ser un partido sumamente importante para los dos, para Boca seguir confiando en su fútbol en este cambio de mentalidad que le aplica Diego Martínez y para Demichelis en confirmar el alza que está teniendo en los últimos partidos, con un equipo titular que le está recordando los buenso momentos del River de Demichelis del año pasado', expresó.

'Veremos quien siente más las bajas, en caso de que no esté su goleador será una baja sensible para el Millonario. Boca va a perder el último futbolista que decidió el River - Boca pasado que fue el 'Medinazo' como lo bautizaron algunos. Vamos a ver para donde se inclina el partido, a mi entender Boca tiene un plus en la mitad de la cancha con un poco más de dinámica, River tiene más experiencia con Aliendo y Nacho Fernández. Quien gane la mitad de la cancha, probablemente se termine quedando con el partido. Será trabado, friccionado y con muchos nervios donde se decidirá por detalles que inclinarán la balanza', concluyó.

Daniel Mollo - Radio Del Plata ('Boca de Selección')

'Siempre digo que el Boca - River es un partido distinto, donde no se tienen en cuenta los antecedentes, es según como arranca cada uno ese día. Habrá un gran duelo de números 9, el de Boca está pasando un momento extrordinario y el de ellos también. Creo que se va a definir en los 90 minutos, el tengo mucha confianza a Boca que está levantando mucho. Es una lástima la pérdida de Medina, pero Boca está bien parado por la personalidad que le da Rojo desde el fondo, por el excelente momento del Equi Fernández y el extraordinario momento de Cavani. Hay ingredientes suficientes para esperar el triunfo de Boca frente a River', analizó.

Claudio Bonomo - Radio Sports

'Me parece que va a ser un partido atípico, muy cerrado y con mucha especulación porque ninguno quiere perder. No creo que sea condenatorio, no pienso que este partido pueda sacar a alguno de los técnicos. Riquelme encontró en Martínez un tipo que puede hacer un buen proceso, lo que pasa que en el camino se encuentra con River con todo lo que eso representa. Por el lado de River, Demichelis tiene que encontrarle la vuelta de tuerca. No le va mal, tuvo buenos resultados, es cierto que a veces le critican mucho como juega pero cuesta conformar a los hinchas de River que quieren que se juegue bien y que gane', mencionó.

'Será un partido de mucho análisis, de esperar a ver que hace el otro para ver como accionar. Me parece que lo tendría que ganar River por el momento que trae. Boca tiene ese ímpetu que es lógico de querer superar el mal trago de no jugar Libertadores. Es un buen partido, yo que no soy hincha de ninguno puedo disfrutar sin la pasión del fanático porque es para sentarse a verlo. Creo que van a haber varios goles, no como los amargos empates de las últimas veces. Lo más importante de todo es que van a estar los dos públicos, ojalá sea el puntapié inicial para que vuelvan los visitantes', senteció.

Diego Bautista - Diario Los Andes (Mendoza)

'Veo un Superclásico trabado, me parece que Boca después del último partido en El Monumental fue encontrando una identidad que antes no tenía, fue un punto de inflexión y es la oportunidad de ratificarlo. River incluso con sus vaivenes futbolísticos sigue siendo individualmente muy confiable. Si juega Borja, Boca gana porque va a tener una referencia de ataque. Sacar a Colidio no sería una buena opción teniendo en cuenta que viene de hacerle 3 goles a Instituto y si lo tiran de extremo izquierdo no rinde', expresó.

'Me parece que a Boca se le complicaría más si están en cancha él y Solari porque los defensores que son Rojo y Lema son pesados y lentos, entonces no tendrían una referencia. Si juega Borja lo podrían marcar más fácil. En Boca me parece que Langoni no le da una refencia a los defensores, pero si juega Merentiel es muy movedizo y se entiende bien con Cavani. Los laterales tienen que ser importantes. No veo un claro ganador. Creo que el partido se va a ir a los penales, donde Boca tiene una ventaja por tener a 'Chiquito' Romero', cerró.

Sebastián Caruso - Telesol

'Teniendo en cuenta los últimos 7 u 8 años, este Superclásico es el que tiene la mayor cuota de incertidumbre. Llegan muy bien los dos equipos y no hay uno que tenga un mejor presente que el otro. River está bien y Boca levantó mucho últimamente. Es fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero siento que puede definirse recién en los penales. En ese caso, Boca corre con ventaja por tenerlo en el arco a Romero', manifestó.

Cristofer Díaz - Radio La Voz

'Será un partido duro como todo Superclasico, aunque más abierto que el anterior (1-1), por el simple motivo que uno de los dos tiene que pasar. River tiene mejor manejo de balón y es más ordenado. Por su parte Boca cambió mucho respecto al de principio de año y encontró algo de gol en Cavani. Empezó a jugar un poco más y por eso algunas encuestas lo dan como favorito. Si hay penales tiene un plus especial (Romero). Este si será un partido de detalles y de momentos. Gana River, pero no por una amplia diferencia en el marcador, vaticinó.

Guadalupe González - TVEO Supercanal

'Este partido es particular porque es un mano a mano que debe salir un ganador si o si que le dará el pase a semifinal de la Liga Profesional. En esta ocasión ambos equipos no llegan con tanta ventaja en lo futbolístico, no han sido regulares en esta temporada. Boca levantó su nivel de juego y lo pone un paso adelante en poder ser superior aunque pierde a Medina un jugador clave. River no contará con su goleador Borja, pero tiene a Colidio en su mejor momento, el ataque cuenta con Echeverri y Solari que alguna jugada peligrosa prometen siempre. Me arriesgo a decir que el xeneize se queda con el partido, 2-1 con algún gol de Cavani', aseguró.

Franco Berardinelli - Telesol

'En los Superclásicos nunca hay favoritos. No importa quién llega mejor o peor. Son partidos aparte. Creo que este domingo gana Boca por penales. Será un encuentro muy trabado, con mucho roce, se va a correr más de lo que se va a jugar. Hay mucho miedo a perder. El Xeneize tiene un plus si llega a penales (Chiquito Romero). Boca pierde mucho con la ausencia de Medina, es un futbolista clave en la elaboración y también en la recuperación. Zenón está en un gran nivel y será su carta principal. Además recupera a Blanco y volverá a formar el tándem más fuerte que tiene junto al ex Unión', opinó.

'En River la clave puede pasar por la presencia de Borja, si bien no está al 100% desde lo físico, es uno de los goleadores del torneo y uno de los puntos más alto del equipo de Demichelis. Echeverri es indescifrable y rompe cualquier estructura defensiva. La presión es para los dos. Porque una derrota sacude, te golpea y más si es un partido de eliminación directa. El que gana va a dar un paso bastante adelante (pensando en las Copas). Es un envíon para lo que viene', concluyó.