¿Por qué suspendieron la asamblea de la Federación Sanjuanina de Patín?

Casi a último momento se suspendió la asamblea convocada por la Federación Sanjuanina de Patín el pasado viernes 27 de abril. Esto sucedió por decisión de Personería Jurídica, pero el motivo de la determinación no fue revelado por las autoridades, por lo que comenzaron a circular diferentes versiones. Sin embargo, personas afines al organismo explicaron que se debería a una objeción a la presentación de Roberto Roldán.

Una de las versiones principales que trascendió durante las últimas horas, era que la no realización del encuentro tenía que ver con que se descubrieron balances que no fueron aprobados. No obstante, fuentes cercanas a la Federación aclararon a Diario 13 que la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) no se encarga de controlar finanzas.

'Personería Jurídica no puede objetar déficit o que algún balance esté mal hecho. Desde la Federación se presentan y la evaluación donde se determina si hay deudas o algún movimiento extraño la hacen los revisores de cuenta del ámbito federativo. Si hay un error deben radicar una denuncia en el ámbito judicial. Lo que hace Jurídica es recibir documentación solicitada, distintos requisitos como por ejemplo tener la asamblea constituida correctamente para poder convocar', expresaron.

Debido a esto, explicaron que lo que habría llevado al ente a pedir la suspensión fue una objeción a la presentación de la lista de Roberto Roldán, por una falla en los trámites requeridos. Por otro lado, es importante mencionar que no se debe descartar una cuestión 'política'.

Esto se debe a que la suspensión provocó que dentro de al menos 45 días, plazo que se cumple el 10 de junio, se llame nuevamente a asamblea. En ese momento básicamente todo vuelve a su punto inicial, por lo que otro candidato se podría presentar para pelearle la presidencia al ex campeón del mundo con la Selección Argentina, que hasta el momento era el único contendiente.

La resolución que presentaron desde la FSP luego de recibir la notificación de la IGPJ: