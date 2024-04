Versiones cruzadas entre Antuña y Miadosqui: ¿San Martín se queda sin DT?

San Martín necesitaba una victoria y la terminó consiguiendo. Con apuros sobre el final, pero habiendo jugado un partido clave, mostrando poco de mejora pero mucho de ganas. Esto haría pensar que le da aire al presente con el que tenía que batallar Raúl Antuña, el entrenador que la dirigencia colocó para dirigir el equipo. Pero sus declaraciones después del partido dejaron desconcertados, incluso al propio mandamás del equipo de Concepción, Jorge Miadosqui, quien también formuló algunas palabras después del triunfo, aunque fueron en contraposición a las del entrenador.

Antuña es una pieza clave en Concepción. Cada vez que se eyecta algún entrenador, el fusible que sale a contener la situación es el ex jugador verdinegro. Deja su puesto en las divisionales menores y pone la cara técnicamente en la Primera Nacional. Esto ocurrió hace algunas semanas luego de la salida de José María ‘Pancho’ Martínez.

El ‘Purruco’, venía de conseguir tres empates en la misma cantidad de presentaciones y la cuarta fue la vencida. Ayer domingo se impuso 2-1 ante Atlético Rafaela (goles de Fernández y López García) en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, sin brillar y pasando algunos apuros en los minutos finales, algo que necesitaba con urgencia.

Todo haría pensar que con este resultado, Antuña descomprimió la situación que atravesaba el equipo y volvió a meter al equipo entre los tres mejores del certamen. Sobre todo con las declaraciones del presidente que hace dos semanas atrás había mencionado que no estaban buscando entrenador y estaban conformes con lo mostrado por Antuña. Pero las declaraciones del ‘Purruco’, sorprendieron a más de uno, inclusive al propio presidente de la institución.

‘En poco tiempo llegará un nuevo entrenador y yo volveré a mis funciones en el club’, expresó el director técnico de San Martín, dejando helados a hinchas y dirigentes.

Esto sin dudas no cayó de la mejor manera y sorprendió puertas adentro, pese a que Antuña lo dijo de manera relajada, entre sonrisas y con el alivio de la victoria. Fue tanto el asombro que Miadosqui dijo: ‘Me sorprendió la declaración de Antuña. No estamos buscando un entrenador y yo quiero que siga’.

Además, el presidente del club tiró la pelota hacia el técnico al mencionar que ‘tal vez se quiere ir y no lo sabemos, pero tiene nuestro apoyo’.

Minutos antes de la sorprendente declaración, Antuña también había expresado que se deben una conversación con Miadosqui.

La comunicación no está rota, pero si necesita de aceite, porque los protagonistas se dieron mensajes a través de declaraciones públicas. Está claro que Antuña está a disposición de la institución y siempre que sea ayudar al club, pero también dejó claro que no busca quedarse al frente de la dirección técnica del primer equipo pese a estar tercero en el campeonato.

¿Qué pasa en San Martín, la falta de comunicación forzará la llegada de un técnico nuevo? Por ahora lo cierto es que la dirigencia no está buscando entrenador pese a los ofrecimientos, ellos quieren que el ‘Purruco’, siga al mando del equipo, aunque pronto la situación podría forzar a tener otro apellido en el banco.