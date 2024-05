Traverso, Silva y la campera: la historia detrás de la polémica maniobra en San Juan

Este sábado 11 de mayo en horas de la tarde se dio a conocer la dolorosa novedad de la muerte del 'Flaco' Traverso. Esta leyenda del automovilismo vino a San Juan cientos de veces tanto a competir como en otros roles dentro de la disciplina. Sin embargo, lo que sucedió en el 2001 con el 'Pato' Silva hizo que todos hablaran de esta provincia por más de dos décadas.

Todo sucedió un 9 de septiembre de ese tortuoso año que vivió el país. El TC2000 estaba disputando su jornada número 10 de la temporada en un escenario tan clásico como el Autódromo Eduardo Copello. Los motores se pusieron en marcha y luego de decenas de giros fue Juan Manuel Silva a bordo de su Honda Civic quien tomó la delantera.

El 'Pato', hijo de otro reconocido piloto, tenía todos los papeles para subirse a lo más alto del podio. Sin embargo, cometió una equivocación: confiarse teniendo a alguien tan impredecible detrás como el mismísimo Traverso. Cuando el joven conductor se defendía de la presión del 'Flaco', sucedió la tan histórica maniobra de la que se seguiría hablando hasta el día de hoy.

El experimentado conductor del Toyota Corolla impactó su vehículo contra el de Silva para sobrepasarlo por la derecha, justo en la curva final. Así fue como Traverso se coronó ganador mientras que el 'Pato' pudo llegar a duras penas segundos después con el auto dañado después del impacto. Hasta ese momento todos saben lo que pasó. Sin embargo, las historias que se contaron de lo que sucedió después de que ondeara la bandera a cuadros son millones y todas diferentes.

'En el momento en el que yo estaba ganando esa última carrera, mi padre comenzaba a transitar una enfermedad que un año después lo llevó a la muerte que es esclerodermia (endurecimiento y estiramiento crónicos de la piel y los tejidos conectivos). Nunca lo puse sobre la mesa para no ser víctima de la situación. Me dolió. Traverso es Traverso, en Argentina parece que es Dios y todo lo que dice está bien. Él creó un montón de fábulas sobre eso', contó el propio 'Pato' en un reportaje más de 20 años después.

Una de esas versiones que contó Traverso sobre lo que se dijeron una vez finalizada la carrera, fue la de la famosa campera. Esto tenía que ver con que supuestamente el juvenil le había dicho que soñaba con ganar ese 9 de sepitembre, para que sea el regalo de cumpleaños de su padre.

'Entre todas las puteadas me dijo que se lo quería dedicar a su viejo. Yo pensé que había palmado el viejo Silva y no me había enterado. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que nada, que era el cumpleaños. Le dije: ¿por qué no le comprás una campera? no me vengas a hinchar las pelotas a mi', declaró el difunto corredor en una entrevista con TyC Sports.

Juan Manuel Silva aseguró que eso nunca sucedió y que como esa, el 'Flaco' habría creado múltiples fábulas cómicas sobre lo acontecido en el 2001.

'La campera me la regaló él por mi cumpleaños, después vino lo de mi papá. Nunca fueron verdad las fábulas que contó Traverso en diferentes programas y hasta de diferentes formas. Hasta llegó a decir que necesitaba tener un pelotudo adelante para hacer esa maniobra. Él no necesitaba decir eso si él sabía que me tiró a la mierda. Sigo pensando lo que le dije en ese momento, sobre todo por las fábulas que creó', relató.

A pesar de ese polémico e interminable debate sobre si fue una maniobra legal o antideportiva, es importante destacar que en más de una ocasión se los pudo ver juntos riéndose de esa situación. Por ejemplo, en una nota de 'Carburando' del 2019 se mostraron juntos mofándose de aquello.