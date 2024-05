Increíble: un sanjuanino metió un golazo en 28 segundos en la Primera Nacional

La provincia de San Juan tiene representantes prácticamente en todas las categorías del fútbol argentino. La Primera Nacional no es la excepción contando, entre muchos otros, con el prometedor juvenil llamado Diego Guallama. El sanjuanino el pasado lunes vivió una noche inolvidable, al conseguir marcar su primer gol como profesional tan solo 28 segundos después del pitido inicial.

El delantero, que porta nada más ni nada menos que la 10 del 'Albo', tuvo el pasado 13 de mayo su segunda chance de saltar a la cancha como titular. La primera chance había sido contra San Martín de Tucumán, donde el encuentro terminó 0 a 0. Esta vez el rival era Arsenal de Sarandí en condición de local.

El delantero entró enchufado en el encuentro, aprovechando un gran pase de uno de sus compañeros y un error de un defensor que no llegó a despejar con la cabeza esa asistencia. Allí quedó mano a mano con el arquero Masuero. El pibe de apenas 20 años no se desesperó y engaño al arquero para terminar haciendo un tiro colocado con la cara interna de su botín derecho que se estampó contra la red.

De esta manera en cuestión de 28 segundos el ex goleador de las inferiores de River Plate, pudo anotar no sólo su primer tanto como futbolista de All Boys sino también el primero de su carrera profesional. Si bien en las divisiones juveniles se cansó de mojar, en estos 4 partidos donde había tenido minutos de la mano del DT, César Monasterio, no había podido marcar.

Reviví el rapidísimo gol de Guallama que le dio la victoria por 1 a 0 a su equipo, dejándolo 5to en la tabla de posiciones: