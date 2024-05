Quién es Mateo Apolonio, el nuevo récord del fútbol argentino de apenas 14 años

El sábado pasado, Mateo Apolonio jugó en la Novena División de Deportivo Riestra, su categoría. Se trata de la más pequeña del espinel de las Inferiores. Y ayer jueves 16 de mayo entró en la historia del fútbol argentino. Es que el juvenil, de 14 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar en Primera División. Ingresó a seis minutos del final del partido que Newell’s ganó 1-0, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Apolonio, que juega de lateral izquierdo, de 14 años y 29 días, superó al Kun Agüero, quien había hecho su presentación en la élite con Independiente cuando tenía 15 años y 35 días. Tercero en el listado quedó Diego Maradona, quien dio el salto con Argentinos Juniors en 1976. En el estadio de Patronato de Paraná, el Ogro Fabbiani decidió el ingreso de la promesa en lugar de Gonzalo Bravo cuando el conjunto del Bajo Flores intentaba llegar al empate para forzar los penales.

Apolonio se ubicó como mediocampista por el lado izquierdo, no llegó a tocar el balón, aunque se mostró activo en la marca y se quedó para el rebote en un par de pelotas paradas que tuvo Riestra en el epílogo.

Apolonio es categoría 2010, nació apenas dos meses antes del inicio del Mundial de Sudáfrica. Arribó al Bajo Flores en 2021 mediante una prueba. “Estaba en el living de mi casa y mi mamá me llamó. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: ‘Fuiste citado para la Primera División’”, narró el joven en un video que publicó el club.