San Martín buscará seguir como líder, pero sin Antuña en el banco

El domingo San Martín tiene una parada importante por la 16ta fecha de la Primera Nacional porque buscará nada menos que mantenerse en la cima de la tabla de posiciones de la Zona A cuando reciba a All Boys. Pero lo tendrá que hacer con una cara distinta al mando de la dirección técnica. Es que en lugar de Raúl ‘Purruco’ Antuña, el que estará al frente del equipo será Alejandro Schiapparelli, hombre que conoce bien la cocina del verdinegro.

Antuña tenía asumido compromisos para esta fecha y por este motivo no estará dirigiendo técnicamente al equipo, aunque volverá al mando cuando regrese de su viaje. Por este motivo, el también ex defensor de Desamparados, tendrá al menos dos partidos dirigiendo técnicamente al equipo: ante All Boys y Tristan Suárez, mientras que contra Patronato ya estaría Antuña nuevamente al frente.

Schiapparelli viene trabajando en el club de Concepción desde hace años con las categorías formativas y este tiempo estuvo acompañando al ‘Purruco’ en el cuerpo técnico, al igual que Roly Rodríguez.

Este domingo a las 16hs San Martín recibirá a All Boys y también más allá del desafío de Schiappa, será un encuentro especial porque el Albo es dirigido por César Monasterio, un histórico e ídolo del Verdinegro, que fue técnico en Concepción hasta fines del año pasado.

Para el encuentro, Schiapparelli deberá definir dos ingresos en los lugares de Dante Álvarez, quien tiene que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas y Nico Franco, quien se encuentra lesionado.

San Martín es el único líder de la Zona A con 27 unidades, mientras que su homónimo tucumano lo sigue de cerca con 26 y Estudiantes de Buenos Aires con 25.