Fuerte denuncia de ciclista sanjuanina contra un campeón olímpico y un DT de la Selección

Samara Medrano es una ciclista sanjuanina que con mucho esfuerzo y sacrificio fue hasta Rafaela a disputar de un campeonato selectivo para alcanzar el sueño de representar al país en el Panamericano de Lima, Perú. Pero todo se vio frustrado cuando se enteró que según ella, de ‘selectivo’ no tenía nada, los nombres ya estaban elegidos. Además, denunció el maltrato por parte de dos de los máximos responsables del Seleccionado Nacional: Walter Pérez y Daniel Capella, este último acusado por maltratos y agresiones.

A las pocas horas de su descargo en redes sociales, el escrito de Samara tuvo amplia repercusión por parte de ciclistas que contaron vivir situaciones de maltrato por parte de Capella. Además, la sanjuanina mencionó sentirse decepcionada por el accionar del argentino campeón olímpico Walter Pérez.

A continuación, la publicación de Medrano:

Hola,soy Samara Medrano de San Juan,compito en pista y ruta desde los 3 años...

Les quiero comentar un hecho para mi,lamentable,para que ustedes saquen sus propias concluciones...

Hace 2 semanas y media se concreto en la ciudad de Rafaela,la selectiva (abierta) para seleccionar equipo con el que se irá a el Campeonato Panamericano en Lima-Perú.

Yo,Para esto,estando en la preseleccion concurri a 2 concentraciones que se hicieron en San Juan,en cara a este objetivo junto a los demas...

La preparacion fue de meses,gastos grandicimos y muchisimo esfuerzo.

El 11y12 fue dicha "selectiva" y yo junto a 2 compañeros de San Juan viajamos en busca de este sueño. Viajamos solos,solo con el dinero que nos dieron nuestros padres para lo justo y necesario,llegamos a Rafaela y nos tenian que ir a buscar ya que estabamos solos con muchisimos bolsos mas las bicis pero (No habia nadie) Llamamos miles de veces y nada asique toco arreglarnos con el poco dinero que teniamos,con frio,fue muy tedioso pero nosotros con toda la actitud!

Llegamos 2 dias antes ya que justo hubo Paro nacional y no podiamos viajar otro dia,pero nos llevamos la sorpresa de entrada de que no se nos tenia permitido tocar absolutamente nada de lo que estaba en el club (cocina,jarra para el agua,vasos,platos,etc)solo la habitacion y el baño. No podiamos comprar nuestra comida(ahi cada uno se cocina su comida),sino pagar si o si las 4 comidas para poder comer ahí.

Llego el dia de la competencia y me llevo la sorpresa de que solo se evaluará a los fondistas persecucion,prueba la cual no me encanta,pero la hago.(los tiempos estuvieron muy parejos) Al otro dia se les dijo a los fondistas que ibamos a hacer 500 metros con partida detenia y acoples(¿¿¿????)

No entendiamos el propocito.

Pasamos un frio terrible ya que la pista era de cemento y abierta (cuando el panamericano es en pista cerrada y de madera) estoy segura de que terminamos todos enfermos!

Terminamos las pruebas con una incertidubre total,ya que los tecnicos en ningun momento dieron alguna charla o un comentario a algun ciclista,al menos no lo ví.

Nos volvimos a San Juan haciendo trasbordo en cordoba con un frio polar,renegando porqe no nos querian subir las bicis al colectivo,teniendo que pagar en cada terminal lo que ellos dijeran con tal de subirlas.

Llegamos y todo fue incertidumbre hasta hoy

Me entero por gente de afuera y otros ciclistas la lista de corredores seleccionados ya que ellos no te notifican por ningun medio.

Resulta que estos ciclistas ya sabian de meses antes quien iba y quien no a este panamericano.!

El enojo y decepcion fue grande ya que pasamos tanto para poder estar presentes en las selectivas y ellos ya tenian su lista de ciclistas ya seleccionados!!!!

Para que fue todo el evento? Para generar fondos? Para que?

Total ellos ya tenian a sus ciclistas meses antes,ciclistas que ni siquiera asistieron a dicha selectiva,entonces yo pregunto:

Porque jugar asi con la ilusion?

Yo hoy me encuentro en total desilusion,siendo la ACTUAL CAMPEONA y SUBCAMPEONA ARGENTINA DE PISTA,no fue suficiente,demostre siempre estar al nivel sin miedo a nada. Ya que para esto me prepare todos los dias de mi vida.

Mis compañeros,compeones argentinos actuales tambien,tambien decepcionados de lo mal que se maneja nuestra seleccion,a la que uno tanto sueña llegar no?

Que hago ahora? Si total queda demostrado que el ciclismo en Argentina esta manejado por gente que no le importan los ciclistas,que hironia no?

Me sorprende y me decepciona saber que gente a la que idolatré por muchos años,como Walter Perez,quien estubo y esta al frente de esto sea quien tambien es parte de que hoy muchos ciclistas NO puedan alcanzar su sueño dorado,ya que el sueño esta arreglado y acomodado! Que injusto!!!

--------------------------------------------------------

Podria contar muchisimas cosas que me toco presenciar en esta seleccion que los dejarian boquiabierto..

Como por ejemplo que

Fui testigo de el maltrato psicológico que le causaban a otras chicas de el país en ese lugar el velódromo de Rafaela lugar donde se les cobra para poder estar ahí y además pagarle al Capella una cuota mensual para que el te entrene con planes básicos que no suman en nada pero si no pagas pasa esto que no tienes la posibilidad de quedar seleccionada xq así funciona ese kiosco ,vi llorar a muchas chicas a las que Capella les hacía maltrato psicológico y que hoy ya no corren en bicicleta,porque el señor también muchas veces se le pasa la confianza y las manos de echo hoy tiene una relación con una ciclista mucho menor que el a la que entrenaba el ,a quien hace viajar por todo el mundo ..Por esta gente esque uno renuncia a sus sueños,si total esta todo arreglado no? Que bajo....

Me encuentro totalmente triste y desanimada,sin ganas de tocar mi bicicleta,ya que me doy cuenta que mi sueño,el de chiquita,se encuentra estropeado por gente Walter Perez y Daniel Capella Encargados del kiosco que la selección argentina el kiosco que destruye sueños ,que es la razón por la cual argentina es anónima en cada evento internacional ya que solo van los que a ellos le pagan o les conviene...Estos que hacen y desahacen a su conveniencia...

--------------------

Sé y soy consiente que por hablar mi verdad renuncio a mi sueño como ciclista de seleccion Argentina,por eso...

Les pido encarecidamente que compartan este post,asi todos sepan que son los responsables de que los ciclistas no puedan alcanzar su gran sueño dorado,jugando con su ilusion y dañandolos psicologicamente para toda su vida..